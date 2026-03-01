रात्रि के अंधेरे में बनी अमानक सडक़ों पर पंचायत समिति की चुप्पी

इस मुद्दे पर विकास अधिकारी नवल सिंह से बात करने की कोशिश की गई पर काल अटेंड नहीं किया गया। उनका पक्ष जानने के लिए व्हाट्सएप मेसेज भी भेजा गया जिस को भी देख कर अनदेखा कर दिया गया। जिससे ऐसा लगा कि वे भी पत्रिका और आमजनता के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जबकी उनको अंधेरे में कंक्रीट सडक़ निर्माण, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर मिट्टी जैसे रेत की मिक्सिंग के वीडियो भी भेजे गए। अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच भी की बताई गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मौन हो जाना चिंताजनक दिख रहा है।