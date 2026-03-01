जिले में तीन दिन में 11सौ वाहनों की जांच, 133 किए जप्त

धौलपुर. पुलिस की ओर से जिलेभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन दिन में करीब 1100 वाहनों की जांच की गई और करीब 70४ संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो का राजकॉप एप के फोटो फीचर्स से मिलान किया गया। नाकाबंदी के दौरान 133 वाहनों को जप्त किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में पिछले तीन दिन से शाम 7 बजे से रात्रि १0 बजे तक जिलें में ‘ए’ श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चैकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। एएसपी मुख्यालय वैभव शर्मा, बाड़ी एएसपी कमल कुमार जांगिड़ एवं सभी सीओ के सुपरविजन में जिले के समस्त थानाधिकारियों के नेतृत्व में जिले में तीन दिन ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई।