खुशखबर…शहर में आधा दर्जन पार्किंगें दिलाएंगी जाम से राहत

शहर भर में पार्किंग का अभाव होने के कारण संकरी सडक़ों पर खड़े होने वाले वाहन जाम को आम बनाए हुए हैं। जिससे शहरवासियों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर परिषद अब जल्द ही इस समस्या को खत्म करने की कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है। विभाग शहर के प्रमुख स्थलों पर आधा दर्जन यानी6 पार्किंग विकसित करने जा रहा है। हालांकि जगह और जरूरत के हिसाब से पार्किंगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पार्किंग के लिए परिषद ने शहर की चार जगहों को चिह्नित भी कर लिया है, जिसमें पैलेस रोड गांधी पार्क के पास, मण्डी तिराहा पर, तोप तिराहा पर और पुराना बाड़ी बस स्टैण्ड शामिल है। परिषद ने इसको लेकर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। जिसको लेकर शुक्रवार सुबह पैलेस रोड स्थित गांधी पार्क गेट के सामने खाली जगह में उगे खरपतवार और झाड़ झक्कड़ को जेसीबी से साफ कराया गया।