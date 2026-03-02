गड्ढों से जल्द राहत,शहर में 7 करोड़ की लागत बनेंगी सडक़ें

धौलपुर. शहर की सडक़ों की हालत से हर कोई वाकिफ है लेकिन अब जल्द स्थिति सुधरने की उम्मीद है। जयपुर में फंसी फाइल को क्लीरेंस के बाद अब नगर परिषद ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार ५ मार्च से संबंधित फर्म को शहर में कार्य शुरू करना है। सूत्रों के अनुसार पहले शहर की सबसे व्यस्त मार्ग हरदेव नगर से जनाना अस्पताल, जगन चौराहा, गौरव पथ समेत अन्य प्रमुख सडक़ों पर पहले सीसी रोड बनेगी। माना जा रहा है कि बारिश से पहले प्रमुख सडक़ों का निर्माण कार्य कराने की योजना है जिससे बरसात के दौरान शहरवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वायत्त शासन विभाग से हुए टेंडर के अनुसार शहर में करीब 7.23करोड़ रुपए की सीसी सडक़ों निर्माण कार्य होना है। वहीं, मुख्य पेच ये है कि पुरानी सीसी सडक़ें हटाकर बनेगी या नहीं। हालांकि, जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर नगर परिषद अधिकारियों से सवाल हुआ तो वह कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। उधर, रेलवे स्टेशन से जेल रोड की तरफ की सडक़ पर भी कार्य शुरू हो गया है। इस सडक़ को सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवा रहा है।