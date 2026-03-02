यूजीसी बिल के विरोध में 8 को दिल्ली में जनआंदोलन

उन्होंने मांग की कि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। नई राजपत्र अधिसूचना में प्रयुक्त सभी परिभाषाओं को स्पष्टए सीमित और गैर.मनमानी बनाया जाएए ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना न रहे और कानून के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत सुनिश्चित हो सके। डॉ.सिंह ने कहा कि नियमों में झूठी, दुर्भावनापूर्ण या तथ्यहीन शिकायतों पर रोक लगाने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएंए जिससे निर्दोष व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही नियमों की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए गठित की जाने वाली नई समिति में संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की गई। इस दौरान बैठक में सवर्ण समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।