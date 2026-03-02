धौलपुर में शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन

इस मौके पर हसन पनजेतन, मुजीब अकबर, मरग़ूब अब्बास, फ़ैज़ जाफ़री, अमीर हसन, फ़ख्र शब्बीर, नायाब हसन, मुजीब असग़र जाफ़री, सगीर जाफ़री, हसन रज़ा, सरफ़राज़ अजमेरी, इमरान मोलाई, समीर, हिफ़ज़ुल, रज़ा, नक़ी, शहज़ादे, ख़ुर्रम जाफ़री, रियासत जाफ़री, रिहान खान, विक्की रिज़वी, चाँद मुन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे।सभा में वक्ताओं ने शांति, इंसाफ़ और मानवाधिकारों की रक्षा की अपील की।