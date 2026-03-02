2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Holi Kab Hai: चंद्रग्रहण से बदली होली की तारीख? जानें राजस्थान में 3 या 4 मार्च को किस दिन होली खेलेंगे अधिकांश लोग

Holi Festival 2026: कुछ पंडित 3 मार्च को होली खेलने में कोई दोष नहीं मान रहे हों, लेकिन अधिकांश लोग 4 मार्च को ही होली मनाने के पक्ष में हैं। जानिए क्यों?

3 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Mar 02, 2026

Holi Festival 2026

होली खेलते हुए। फोटो: दिनेश डाबी

अलवर। तीन साल बाद सोमवार को होली पर भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से होलिका दहन गोधूली वेला की बजाय दो मार्च को मध्यरात्रि बाद होगा। दो मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5.56 से अगले दिन तीन मार्च शाम 5.08 बजे तक रहेगी।

उधर, चंद्रग्रहण के चलते इस बार धुलंडी दो दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग 3 तो कुछ 4 मार्च को धुलंडी मनाएंगे। पं. तपेश अवस्थी ने बताया कि प्रदोषकाल में पूर्णिमा दो मार्च को है। ऐसे में होलिका दहन इसी दिन मध्यरात्रि बाद भद्रा पुच्छ काल में किया जाएगा।

भद्रा समाप्त होने के बाद अर्द्ध रात्रि में ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत रहेगा, इसलिए होलिका दहन रात 1:26 बजे से 2:38 बजे तक किया जा सकेगा।

धुलंडी पर साल का पहला चंद्रग्रहण, भारत में दिखेगा

धुलंडी पर्व पर साल का पहला चंद्रग्रहण है जो भारत में भी दिखेगा। हालांकि यह ग्रहण महज 18 मिनट का होगा। नौ घंटे पहले सूतककाल शुरू हो जाएगा। इसका होली खेलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शास्त्रों के अनुसार ऐसा ग्रहण धार्मिक उत्सवों पर बाधा नहीं डालता इसलिए धुलंडी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। चंद्रग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और शाम 6:48 बजे समाप्त होगा। सूतक काल सुबह 6:20 बजे से माना जाएगा। हालांकि कुछ लोग 4 को भी धुलंडी मनाएंगे।

4 मार्च को खेलेंगे होली

अलवर शहर के राम प्रकाश व्यास ने कहा कि भले ही कुछ पंडित 3 मार्च को होली खेलने में कोई दोष नहीं मान रहे हों, लेकिन हमारी कॉलोनी के अधिकांश लोग 4 मार्च को ही होली मनाने के पक्ष में हैं। ऐसे में आम सहमति को देखते हुए 4 मार्च को ही होली खेलेंगे।

जयपुर के हेमेंद्र शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि वे 4 मार्च को ही होली मनाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रहण के दिन होली खेलना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कॉलोनी के सभी लोगों ने एकमत होकर 4 मार्च को ही रंगोत्सव मनाने का फैसला किया है।

होली पर त्वचा और बालों की सुरक्षा जरूरी

होली के रंगों में मौजूद हानिकारक केमिकल त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलर्जी, जलन और रूखेपन से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है।

त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉ. नैन्सी गर्ग के अनुसार होली खेलने से कम से कम 30 मिनट पहले शरीर और बालों में नारियल, ऑलिव या सरसों का तेल लगाएं, ताकि रंग त्वचा के रोम छिद्रों में न जाएं। मॉइस्चराइज़र व सनस्क्रीन का प्रयोग करें तथा फुल स्लीव कपड़े पहनें।

होंठ, कान और नाखूनों पर पेट्रोलियम जेली लगाना भी फायदेमंद है। सिल्वर, काले व गहरे लाल रंग से बचें। होली के बाद हल्के गुनगुने पानी से रंग साफ करें, त्वचा को रगड़ें नहीं और मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Unique Holi: राजस्थान में यहां धुलंडी के अगले दिन खेली जाती है होली, जानें सदियों पुरानी अनोखी परंपरा
दौसा
Dolchi Holi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

Holika Dahan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 02:35 pm

Published on:

02 Mar 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Holi Kab Hai: चंद्रग्रहण से बदली होली की तारीख? जानें राजस्थान में 3 या 4 मार्च को किस दिन होली खेलेंगे अधिकांश लोग

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली के बीच एग्जाम का टेंशन: राजस्थान में 4 मार्च को 8वीं-12वीं का पेपर, छात्र बोले- रास्ते में किसी ने रंग लगा दिया तो…

holi kab hai
अलवर

अलवर के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल: शिवलिंग खंडित, गाय के बछड़े को काटकर फेंका

Alwar
अलवर

जेसीबी व डंपर जब्त; माफिया फरार, वन विभाग ने दर्ज किया मामला

अलवर

VIDEO: अलवर में निकला राजशाही नानकशाही सेठ-सेठानी का पारंपरिक स्वांग

अलवर

VIDEO: अशोक लीलैंड के प्लांट में भीषण आग, पेंट सेक्शन में भड़की लपटें

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.