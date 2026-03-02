Holi Kab Hai: चंद्रग्रहण से बदली होली की तारीख? जानें राजस्थान में 3 या 4 मार्च को किस दिन होली खेलेंगे अधिकांश लोग

अलवर शहर के राम प्रकाश व्यास ने कहा कि भले ही कुछ पंडित 3 मार्च को होली खेलने में कोई दोष नहीं मान रहे हों, लेकिन हमारी कॉलोनी के अधिकांश लोग 4 मार्च को ही होली मनाने के पक्ष में हैं। ऐसे में आम सहमति को देखते हुए 4 मार्च को ही होली खेलेंगे।