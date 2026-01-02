2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बीकानेर

खुशखबरी: बीकानेर को जल्द मिलेगी 26 नई बस, दिल्ली-जयपुर तक दौड़ेंगी राजस्थान रोडवेज की एसी स्लीपर बसें

Rajasthan Roadways: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

rajasthan-roadways-ac-sleeper-bus

राजस्थान रोडवेज की एसी स्लीपर बस। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बीकानेर रोडवेज आगार के बेड़े में जल्द ही एसी स्लीपर बसें शामिल होंगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को निजी बसों जैसी सुविधा सरकारी दरों पर मिल सकेगी।

रोडवेज प्रबंधन ने बीकानेर आगार के लिए छह एसी स्लीपर-कम-सीटिंग बसों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। सभी बसें कॉन्ट्रेक्ट आधार पर ली जाएंगी और निर्धारित रूटों पर संचालित होंगी। यह निर्णय लंबी दूरी के यात्रियों की बढ़ती मांग और निजी बसों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लिया गया है।

20 साधारण बसों के लिए भी टेंडर आमंत्रित

एसी स्लीपर बसों के साथ-साथ रोडवेज ने 20 साधारण बसों के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए हैं। वर्तमान में बीकानेर आगार के पास 89 बसें हैं। नई बसों के जुड़ने से परिचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद जैसे रूटों पर चलेगी एसी सेवा

प्रस्तावित एसी स्लीपर बसें बीकानेर से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और उदयपुर जैसे प्रमुख लंबी दूरी के रूटों पर चलाई जाएंगी। स्लीपर-कम-सीटिंग व्यवस्था के चलते रात्रिकालीन यात्राएं अधिक आरामदायक होंगी। गर्मी के मौसम में एसी बसें यात्रियों को विशेष राहत देंगी।

रोडवेज पर बढ़ेगा यात्रियों का भरोसा

रोडवेज कर्मचारियों का मानना है कि इस पहल से निगम की छवि मजबूत होगी। निजी बसों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यह कदम रोडवेज को फिर से यात्रियों की पहली पसंद बनाने में मदद करेगा। नई बसों से सुरक्षित, किफायती और आरामदायक यात्रा का विकल्प और मजबूत होगा।

टेंडर प्रक्रिया जारी

बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसें उपलब्ध होंगी और उन्हें लंबी दूरी व अधिक यात्रीभार वाले रूटों पर लगाया जाएगा।
-इन्द्रा गोदारा, मुख्य प्रबंधक, बीकानेर रोडवेज आगार

