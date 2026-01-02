खुशखबरी: बीकानेर को जल्द मिलेगी 26 नई बस, दिल्ली-जयपुर तक दौड़ेंगी राजस्थान रोडवेज की एसी स्लीपर बसें

रोडवेज प्रबंधन ने बीकानेर आगार के लिए छह एसी स्लीपर-कम-सीटिंग बसों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। सभी बसें कॉन्ट्रेक्ट आधार पर ली जाएंगी और निर्धारित रूटों पर संचालित होंगी। यह निर्णय लंबी दूरी के यात्रियों की बढ़ती मांग और निजी बसों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लिया गया है।