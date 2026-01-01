Alwar: नए साल में मिलेगी नए रोडवेज बस स्टैंड की सौगात, अलवर में पहली बार दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें; सरिस्का में भी चलेंगी

हनुमान सर्किल पर नया रोडवेज बस स्टैंड लंबे समय से प्रस्तावित है। रोडवेज प्रशासन ने पैसा देने की हामी भरी है। उम्मीद है कि नए साल में इसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह अलवर शहर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निगम 50 ई-बसें संचालित करेगा। यह पहला मौका है जब शहर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। यूआइटी ने शहर के नजदीक बहाला में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटन किया है। ये बसें शहर के बगड़ तिराहा-प्रतापबंध मार्ग, सूर्यनगर मोड़-चिकानी, सूर्यनगर-हनुमान सर्किल, हनुमान सर्किल-दादर, सूर्यनगर-उमरैण और हनुमान सर्किल-उमरैण मार्ग पर चलेंगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी सवारियां लेंगी।