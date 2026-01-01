Alwar: नए साल में मिलेगी नए रोडवेज बस स्टैंड की सौगात, अलवर में पहली बार दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें; सरिस्का में भी चलेंगी

इलेक्ट्रिक बसें। फोटो: पत्रिका
अलवर। नए साल ने दस्तक दे दी है। नया साल यानी नई उम्मीदें। अलवरवासी भी इस साल कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पटरी पार इलाके लिए कई प्रोजेक्ट्स मंजूर हो गए हैं। उम्मीद है कि इस साल सड़कों सहित कई सौगातें शहरवासियों को मिलेंगी। इसी तरह सरिस्का एलिवेटेड रोड, कई अंडरपास, आरओबी भी निर्माणाधीन हैं और कई का काम चल रहा है। इस साल ये पूरे होंगे और जनता को आवागमन में परेशानी नहीं होगी।
हनुमान सर्किल पर नया रोडवेज बस स्टैंड लंबे समय से प्रस्तावित है। रोडवेज प्रशासन ने पैसा देने की हामी भरी है। उम्मीद है कि नए साल में इसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह अलवर शहर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निगम 50 ई-बसें संचालित करेगा। यह पहला मौका है जब शहर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। यूआइटी ने शहर के नजदीक बहाला में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटन किया है। ये बसें शहर के बगड़ तिराहा-प्रतापबंध मार्ग, सूर्यनगर मोड़-चिकानी, सूर्यनगर-हनुमान सर्किल, हनुमान सर्किल-दादर, सूर्यनगर-उमरैण और हनुमान सर्किल-उमरैण मार्ग पर चलेंगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी सवारियां लेंगी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरिस्का में ई-बसों के संचालन की तैयारी है। इसके एक बार टेंडर हो चुके हैं, लेकिन किसी ने रचि नहीं दिखाई। अब रोडवेज प्रशासन को जिम्मा सौंपा गया है। यहां 30 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज भी नए साल में ई-बसें चलाएगा। दिल्ली सहित कई रूट पर ये बसें चलेंगी, ताकि प्रदूषण कम हो।
काली मोरी अंडरपास का प्रस्ताव भी तीन साल पहले मंजूर किया गया था। इस अंडरपास के जरिए शहर के मुख्य एरिया को पटरी पार इलाके से जोड़ना था। पटरी पार और मुख्य शहर के लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके एक-दूसरे एरिया में जाते हैं, जिसके लिए खतरा उठाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए काली मोरी में अंडरपास मंजूर किया गया। तीन करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुए थे। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो 1 करोड़ 48 लख रुपए और बढ़ा दिए गए। नए साल में अंडरपास शुरू होने की उम्मीद है।
अलवर के विज्ञान नगर में नए राजकीय कन्या महाविद्यालय का 25 नवंबर को भूमि पूजन हुआ। लगभग 4.50 करोड़ रुपए की लागत से यह कॉलेज बनाया जाएगा। इसके बनने से पटरी पार की बालिकाओं को घर के पास ही कॉलेज की सुविधा मिलने लगेगी।
नगर निगम और यूआईटी ने फूड स्ट्रीट के लिए तीन जगहों का चयन किया। इसके लिए कंपनी बाग, अग्रसेन सर्किल के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास जगह फाइनल की गई। रेलवे स्टेशन पर काम अंतिम दौर में है। यहां नए साल में फूड स्ट्रीट शुरू होगी।
