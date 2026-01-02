शीतलहर का प्रकोप: आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश

बीकानेर जिले में शुक्रवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर में इलाका लिपटा होने से सर्दी भी तीखी हो गई है। सर्दी के चलते ​आमजन की दिन चर्या भी प्रभावित हो रही है। इन दिनों स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहे है। इससे छोटे बच्चों को सर्दी में थोड़ी राहत है। बाजार में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले लोगों की आवाजाही थोड़ी कम हुई है। गर्म वस्त्रों की डिमांड बढ़ने से रेडीमेड की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है।