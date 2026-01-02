2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बीकानेर

शीतलहर का प्रकोप: आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश

कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बीकानेर जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घो​षित किए है। हालांकि केन्द्रों में अन्य गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी।

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Jan 02, 2026

बीकानेर. वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप होने के कारण जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर आंगनबाडीकेन्द्रों पर आने वाले शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का 2 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।

आदेशानुसार आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति संपादित की जायेगी। समस्त आंगनबाड़ीकेन्द्रों पर मानदेयकर्मी निर्धारित समय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर आंगनबाडीकेन्द्रों के संचालन संबंधी समस्त गतिविधियों को यथावत सम्पादित करेंगे। इस अवधि के दौरान आंगनबाड़ीकेन्द्र पर उपस्थित होने वाले बच्चों को दिया जाने वाला गरम पोषाहार, टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।

सुबह से कोहरा और तन भेद रही सर्दी

बीकानेर जिले में शुक्रवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर में इलाका लिपटा होने से सर्दी भी तीखी हो गई है। सर्दी के चलते ​आमजन की दिन चर्या भी प्रभावित हो रही है। इन दिनों स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहे है। इससे छोटे बच्चों को सर्दी में थोड़ी राहत है। बाजार में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले लोगों की आवाजाही थोड़ी कम हुई है। गर्म वस्त्रों की डिमांड बढ़ने से रेडीमेड की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है।

कोहरे के चलते सड़क हादसों का खतरा मंडरा रहा है। हाइवे पर वाहन लाइटें जलाकर चलते दिखे। वहीं आमजन भी अलाव तापकर सर्दी से बचाव की जुगत करते नजर आ रहे है।

गर्म वस्त्रों से किया गया बाबा का विशेष शृंगार

बीकानेर. ठंड के आगमन के साथ ही बजरंग धोरा हनुमानजी का विशेष शृंगार किया गया। मंदिर पुजारी आशीष दाधीच ने बताया कि हनुमानजी की मूर्ति को गर्म मखमल के वस्त्रों से सजाया गया। इस अवसर पर रेवड़ी, मूंगफली, गजक, पापड़ी एवं घेवर का भोग अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / शीतलहर का प्रकोप: आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश

