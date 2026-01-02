Bikaner Weather: शीतलहर के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक अवकाश, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की रहेगी छुट्टी

जिले में जारी शीतलहर को देखते हुए जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला-पूर्व शिक्षा गतिविधियों के तहत आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। इनमें टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण दिवस सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मी निर्धारित समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे तथा केंद्रों के संचालन से जुड़ी सभी गतिविधियों को यथावत संपादित करेंगे।
गरम पोषाहार टेक होम राशन के रूप में
अवकाश अवधि के दौरान जो बच्चे सामान्यतः केंद्र पर गरम पोषाहार प्राप्त करते हैं, उन्हें यह सुविधा टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि पोषण व्यवस्था प्रभावित न हो। गौरतलब है कि दो दिन पहले मौसम में आए अचानक बदलाव और बारिश के साथ गिरे तापमान से अचानक ही तापमान में जहां भारी गिरावट आई, वहीं गलन भी बढ़ गई। साल का पहला दिन जहां सर्दी और कोहरे के आगोश में शुरू हुआ, तो दूसरा दिन भी कुछ खास अलग नहीं रहा। गलन का अहसास और बढ़ा ही रहा। मौसम की इस मार को देखते हुए लोग बाग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहे।
आगे क्या...
मौसम विभाग की मानें, तो अगले दो दिन और शीतलहर की संभावना है। हालांकि, कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन सर्दी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि, पाला पड़ने की संभावनाओं से फिलहाल मौसम विशेषज्ञों ने इनकार किया है, लेकिन किसानों ने फसलों के बचाव के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार