Bikaner Weather: शीतलहर के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक अवकाश, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की रहेगी छुट्टी

अवकाश अवधि के दौरान जो बच्चे सामान्यतः केंद्र पर गरम पोषाहार प्राप्त करते हैं, उन्हें यह सुविधा टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि पोषण व्यवस्था प्रभावित न हो। गौरतलब है कि दो दिन पहले मौसम में आए अचानक बदलाव और बारिश के साथ गिरे तापमान से अचानक ही तापमान में जहां भारी गिरावट आई, वहीं गलन भी बढ़ गई। साल का पहला दिन जहां सर्दी और कोहरे के आगोश में शुरू हुआ, तो दूसरा दिन भी कुछ खास अलग नहीं रहा। गलन का अहसास और बढ़ा ही रहा। मौसम की इस मार को देखते हुए लोग बाग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहे।



आगे क्या...



मौसम विभाग की मानें, तो अगले दो दिन और शीतलहर की संभावना है। हालांकि, कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन सर्दी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि, पाला पड़ने की संभावनाओं से फिलहाल मौसम विशेषज्ञों ने इनकार किया है, लेकिन किसानों ने फसलों के बचाव के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं।