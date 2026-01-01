1 जनवरी 2026,

बीकानेर

खुशखबरी : बीकानेर में 100 करोड़ की लागत से मूंधड़ा अस्पताल तैयार, इसी माह शुरू होने की संभावना, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही मलमास के बाद इसका शुभारंभ किया जा सकता है। इसके शुरू होते ही पीबीएम अस्पताल के करीब नौ वार्ड और दो आईसीयू पर मरीजों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Jan 01, 2026

Bikaner medical wing

मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना योगदान बीकानेर के भामाशाहों ने दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। देश-विदेश में रहने वाले बीकानेर मूल के सेवाभावी लोग अपनी जन्मभूमि के प्रति विशेष लगाव रखते हैं और यहां कुछ स्थायी व यादगार करने का जज्बा रखते हैं। इसी भावना का सशक्त उदाहरण है सी. एम. मूंधड़ा मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, जिसने मरीजों की सेवा के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मूंधड़ा अस्पताल तैयार करवाई है।

मूंधड़ा मेमोरियल अस्पताल अब पूरी तरह बनकर तैयार है और इसे इसी माह शुरू करने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजस्थान में यह अपनी तरह की अद्वितीय मेडिसिन विंग है, जिसे किसी एक भामाशाह ट्रस्ट ने अपने संसाधनों से निर्मित कराया है।

मलमास के बाद शुरू होने की संभावना

सरकार और मूंधड़ा ट्रस्ट के बीच इस मेडिसिन विंग को लेकर एमओयू पहले ही हो चुका है। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होती हैं तो मलमास के बाद किसी भी समय इसका शुभारंभ किया जा सकता है। इसके शुरू होते ही पीबीएम अस्पताल के करीब नौ वार्ड और दो आईसीयू पर मरीजों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। ट्रस्ट प्रतिनिधि द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि विंग को शीघ्र ही सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। इसके संचालन व रखरखाव के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित होगी, जिसमें पांच सदस्य सरकार और पांच ट्रस्ट की ओर से होंगे।

मूंधड़ा अस्पताल में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • 3 आईसीयू कक्ष
  • 1 आइसोलेशन वार्ड
  • 9 बेड का आर्मी वार्ड
  • 39 सिंगल बेड कॉटेज
  • नि:शुल्क दवा केंद्र
  • एक्स-रे कक्ष
  • जांच प्रयोगशाला
  • 8 चिकित्सक कक्ष
  • योगाभ्यास क्षेत्र
  • आरओ वाटर सुविधा
  • 600 कुर्सियों का वेटिंग हॉल
  • लेक्चर हॉल, लिफ्ट और कैंटीन
  • मरीजों के परिजनों के लिए अलग बेड
  • सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था

एक ही परिसर में पूरी व्यवस्था

मूंधड़ा मेमोरियल अस्पताल में मरीजों के लिए लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। मेडिसिन विंग के शुरू होने से विशेषकर मौसमी बीमारियों के दौरान बेड की कमी की समस्या से राहत मिलेगी। मरीजों को भर्ती होने के बाद जांच के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / खुशखबरी : बीकानेर में 100 करोड़ की लागत से मूंधड़ा अस्पताल तैयार, इसी माह शुरू होने की संभावना, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

