खुशखबरी : बीकानेर में 100 करोड़ की लागत से मूंधड़ा अस्पताल तैयार, इसी माह शुरू होने की संभावना, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार और मूंधड़ा ट्रस्ट के बीच इस मेडिसिन विंग को लेकर एमओयू पहले ही हो चुका है। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होती हैं तो मलमास के बाद किसी भी समय इसका शुभारंभ किया जा सकता है। इसके शुरू होते ही पीबीएम अस्पताल के करीब नौ वार्ड और दो आईसीयू पर मरीजों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। ट्रस्ट प्रतिनिधि द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि विंग को शीघ्र ही सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। इसके संचालन व रखरखाव के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित होगी, जिसमें पांच सदस्य सरकार और पांच ट्रस्ट की ओर से होंगे।