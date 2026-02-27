फाल्गुन में बैशाख की दस्तकः एक सप्ताह में ही तापमान 8 डिग्री उछला, गर्म कपड़े संदूकों में, होली तक और बढ़ेगी गर्मी

आमतौर पर फाल्गुन में हल्की ठंडक और फाल्गुनी हवाओं का अहसास बना रहता है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली है। ठंडक की जगह गर्मी का असर बढ़ने लगा है और तापमान ज्येष्ठ-वैशाख जैसा महसूस हो रहा है। तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों ने पंखों की गति बढ़ा दी है। हल्के गर्म कपड़े अब लगभग पहनने बंद हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, जिस रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है।