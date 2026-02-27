27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

कैसे और कहां की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, सीन रीक्रिएट कर पुलिस ने आरोपी से ऐसे की पूछताछ

संबंधित थाना पुलिस ने गुरुवार को घटनास्थल का पुनः मौका-मुआयना किया। इस दौरान वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीन रीक्रिएट किया गया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Feb 27, 2026

बीकानेर पुलिस

बीकानेर पुलिस

जिले के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने गुरुवार को घटनास्थल पर सीन रीक्रिएट किया। आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे वारदात को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, संबंधित थाना पुलिस ने गुरुवार को घटनास्थल का पुनः मौका-मुआयना किया। इस दौरान वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले को मजबूत बनाने और आरोपी को शीघ्र सजा दिलाने के लिए अनुसंधान अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

विशेष लोक अभियोजक की तैयारी

कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष लोक अभियोजक (पीपी) नियुक्त करने के प्रस्ताव मुख्यालय भेजे गए हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार आरोपी को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से विशेष पीपी की नियुक्ति भी कर दी गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर काफी समय तक गतिरोध चला था। मामला राजनीतिक शक्ल भी लेने लगा था और पुलिस दबाव में आती दिख रही था। आरोपी को पकड़ने का दावा कर फिलहाल पुलिस ने मामला संभाल लिया है। अब लोगों की निगाह मामले के पूरी तरह खुलासे पर टिकी हुई है।

यह है पूरा मामला

21 फरवरी को नाबालिग छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो स्कूल पहुंची और न ही वापस लौटी। स्कूल प्रबंधन से सूचना मिलने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ ही देर में थाने से करीब 800 मीटर दूर भारतमालासड़क के पास रोही क्षेत्र में बालिका का शव अर्द्धनग्न अवस्था में मिला। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने धरना-प्रदर्शन किया। लगातार चार दिन की मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। आरोपी की पहचान गले में पहने लॉकेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि आरोपी को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाई जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / कैसे और कहां की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, सीन रीक्रिएट कर पुलिस ने आरोपी से ऐसे की पूछताछ

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

… जब दिग्गज अभिनेता मकरंद देशपांडे की पियक्कड़ ने हंसाया भी खूब और सोचने पर भी मजबूर कर दिया

makarand play
बीकानेर

फाल्गुन में बैशाख की दस्तकः एक सप्ताह में ही तापमान 8 डिग्री उछला, गर्म कपड़े संदूकों में, होली तक और बढ़ेगी गर्मी

bikaner weather
बीकानेर

होली के रंग फीके न पड़ें, लोग आराम से घरों में पहुंचे, इसलिए रेलवे ने किए यह इंतजाम…

बीकानेर रेलवे स्टेशन
बीकानेर

पाकिस्तान की नापाक हरकत : बॉर्डर के नजदीक खेत में मिला हथियारों का जखीरा, अलर्ट मोड पर BSF

India-Pakistan International Border, Bikaner Pakistan Border, Bikaner Border, Arms Smuggling from Pakistan, Bikaner News, Rajasthan News
बीकानेर

बीकानेर: बालक के वजन के बराबर किताबें बांटी, जन्मदिन पर केक नहीं, बच्चों की मिली ज्ञान की सौगात

Bikaner Boy Celebrates Birthday by Donating Books Equal to His Weight Skips Cake for Knowledge Gift
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.