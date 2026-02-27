कैसे और कहां की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, सीन रीक्रिएट कर पुलिस ने आरोपी से ऐसे की पूछताछ

21 फरवरी को नाबालिग छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो स्कूल पहुंची और न ही वापस लौटी। स्कूल प्रबंधन से सूचना मिलने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ ही देर में थाने से करीब 800 मीटर दूर भारतमालासड़क के पास रोही क्षेत्र में बालिका का शव अर्द्धनग्न अवस्था में मिला। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने धरना-प्रदर्शन किया। लगातार चार दिन की मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। आरोपी की पहचान गले में पहने लॉकेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि आरोपी को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाई जा सके।