होली के रंग फीके न पड़ें, लोग आराम से घरों में पहुंचे, इसलिए रेलवे ने किए यह इंतजाम…

होली पर बीकानेर से बाहर रहने वाले लोग खासतौर से मजदूर और नौकरीपेशा लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं। ताकि वे अपने परिवार के साथ मिल कर होली मना सकें। लिहाजा, अधिकतर लोग ट्रेनों में जाना ही पसंद करते हैं। भीड़-भाड़ के हालात को देखते हुए आमजन को परेशानी न हो, इसको लेकर रेलवे ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली है। बीकानेर मंडल की बात करें, तो मंडल की कई ट्रेनों में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है, ताकि आमजन को कुछ राहत मिल सके। हालांकि लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों में अभी भी वेटिंग होने की वजह से आमजन को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग अब बसोंं व अन्य वाहनों का रुख कर रहे हैं।