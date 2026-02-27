… जब दिग्गज अभिनेता मकरंद देशपांडे की पियक्कड़ ने हंसाया भी खूब और सोचने पर भी मजबूर कर दिया

तालियों की गूंज के बीच फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे के बीच एकल हास्य नाटक ने खूब हंसाया, तो कुछ नाटकों ने मार्मिक संदेश दिया। जिला प्रशासन, बीकानेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विरासत संवर्धन संस्था, हंसराज डागा चैरिटेबल ट्रस्ट, अनुराग कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन की शुरुआत वरिष्ठ साहित्यकार नंद किशोर आचार्य के साथ रंग संवाद व अजय कुमार की मास्टर क्लास के साथ हुई। आयोजन से जुड़े मधुसूदन अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर आचार्य अमित तिवारी के नुक्कड़ नाटक के साथ चार पूर्ण कालिक नाटक मंचित किए गए।



इस दौरान जवाहर कला केंद्र के सहयोग से अंश थिएटर ग्रुप मुंबई की तरफ से फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे की ओर से लिखित, निर्देशित व अभिनीत नाटक पियक्कड़ का मंचन हुआ। इस एकपात्रीय हास्य प्रस्तुति में एक शराबी अपनी दृष्टि से जीवन के प्रति अपने नजरिए को बयां करता सामाजिक व्यवस्थाओं पर तीखा व्यंग करता है। इस प्रस्तुति में मकरंद देशपांडे ने अभिनय के अनेक आयाम प्रस्तुत कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया।



इन नाटकों का भी हुआ मंचन