26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर: बालक के वजन के बराबर किताबें बांटी, जन्मदिन पर केक नहीं, बच्चों की मिली ज्ञान की सौगात

मूंधड़ा चौक स्थित लटियाल भवन में 8 वर्षीय अनंत नारायण व्यास का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। पिता मधुसूदन व्यास ने बेटे के वजन के बराबर करीब 450 पुस्तकें दान कर बच्चों में वितरित कीं। गुरुकुल परंपरा से प्रेरित इस ‘पुस्तक तुला’ पहल की शहरभर में सराहना हो रही है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Feb 26, 2026

Bikaner Boy Celebrates Birthday by Donating Books Equal to His Weight Skips Cake for Knowledge Gift

बच्चे की आरती उतारते माता-पिता (फोटो- पत्रिका)

बीकानेर: आज के दौर में जन्मदिन का मतलब अक्सर केक काटना, बड़े होटलों में पार्टी करना और दिखावटी आयोजनों से जुड़ गया है। इस पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसके बदले महंगे गिफ्ट और नकद राशि भी आती है।

यदि ऐसे समय में कोई पिता अपने आठ वर्षीय पुत्र के जन्मदिन पर उसके वजन के बराबर पुस्तकें दान करने का संकल्प ले, तो यह समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन जाता है। बीकानेर शहर में ऐसा ही एक अनूठा आयोजन देखने को मिला।

शहरी परकोटे के मूंधड़ा चौक स्थित लटियाल भवन में आठ वर्षीय अनंत नारायण व्यास का जन्मदिन ‘पुस्तक तुला’ के रूप में मनाया गया। इस विशेष आयोजन में बालक को तुला के एक पालने में बैठाया गया और उसके वजन के बराबर पुस्तकों का दान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित परिजनों और बहनों ने पुस्तकों सहित अनंत नारायण की आरती उतारी। जैसे ही उसका वजन पूरा हुआ, वहां मौजूद बच्चों के बीच पुस्तकें वितरित कर दी गईं।

गुरुकुल परंपरा से प्रेरित पहल

यह पुस्तक तुला की प्रेरणा अहमदाबाद स्थित पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ी है, जो गुरुकुल पद्धति आधारित शिक्षा प्रणाली को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यरत है। विद्यापीठ द्वारा भारतीय ज्ञानधारा पर आधारित लगभग 1200 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इन पुस्तकों में भारतीय तीज-त्योहार, रीति-नीति, संस्कार, महापुरुषों की जीवनियां और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश है।

पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं

अनंत के पिता मधुसूदन व्यास ने बताया कि पुस्तकें किसी भी सुशिक्षित और सुसंस्कृत परिवार की पहचान होती हैं। मोबाइल, टैबलेट और एआई के इस युग में भी पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में उन्होंने पुत्र के जन्मदिन पर ‘पुस्तक तुला’ का आयोजन किया।

साढ़े चार सौ पुस्तकों का वितरण

अनंत के वजन के बराबर करीब साढ़े चार सौ छोटी-बड़ी पुस्तकें बच्चों में वितरित की गई। कुछ पुस्तकें पुस्तकालयों में भी दी गई। मधुसूदन व्यास वर्तमान में अपनी पत्नी रुचिका के साथ पुनरुत्थान विद्यापीठ में अध्ययनरत हैं।

घर पर टीवी नहीं और मोबाइल की अनुमति नहीं

अनंत किसी औपचारिक विद्यालय में नहीं जाता, फिर भी वह कई विधाओं में पारंगत है। उसे श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक कंठस्थ हैं। भजनों और मंत्रों का ज्ञान है तथा वह हारमोनियम सहित अनेक वाद्य यंत्र बजा लेता है। उसके घर में टेलीविजन नहीं है। मोबाइल देखने की अनुमति भी नहीं है। फिर भी वह सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक ज्ञानवान और संस्कारित दिखाई देता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मिला क्रूड ऑयल, 50 टैंकर भरे फिर भी नहीं थमा सैलाब, किसान की 1 बीघा जमीन बर्बाद
बाड़मेर
Barmer Oil Leak

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर: बालक के वजन के बराबर किताबें बांटी, जन्मदिन पर केक नहीं, बच्चों की मिली ज्ञान की सौगात

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुलजिम पकड़ा, पुलिस ने खुशी मनाई, वाहवाही लूटी… बरी हुआ तो ठगा समाज : बीकानेर आईजी

IG Omprakash, Bikaner Range IG, Bikaner Police, Bikaner News, Rajasthan News, आईजी ओमप्रकाश, बीकानेर रेंज आईजी, बीकानेर पुलिस, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर

बीकानेर की रम्मतें: स्वांग मेहरी रम्मत ‘फक्कड़दाता’ से रम्मतों का आगाज

बीकानेर

बीकानेर: स्कूल के पहले दिन मासूम पर कुत्तों का हमला, सिर की चमड़ी नोंची, कान भी काटा

बीकानेर

Bikaner Rape and Murder: गले में चुन्नी और मुंह में भरी थी मिट्टी, कुत्तों से बचने के लिए बदला रास्ता, रूह कंपा देगी हैवानियत

Bikaner Rape and Murder case
बीकानेर

Bikaner Crime: स्कूली छात्रा के लिए न्याय मांगने वाला ही निकला हत्यारा, एक लॉकेट ने खोला राज

Bikaner rape Case
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.