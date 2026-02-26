बीकानेर: बालक के वजन के बराबर किताबें बांटी, जन्मदिन पर केक नहीं, बच्चों की मिली ज्ञान की सौगात

शहरी परकोटे के मूंधड़ा चौक स्थित लटियाल भवन में आठ वर्षीय अनंत नारायण व्यास का जन्मदिन ‘पुस्तक तुला’ के रूप में मनाया गया। इस विशेष आयोजन में बालक को तुला के एक पालने में बैठाया गया और उसके वजन के बराबर पुस्तकों का दान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित परिजनों और बहनों ने पुस्तकों सहित अनंत नारायण की आरती उतारी। जैसे ही उसका वजन पूरा हुआ, वहां मौजूद बच्चों के बीच पुस्तकें वितरित कर दी गईं।