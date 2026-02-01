बीकानेर की रम्मतें: स्वांग मेहरी रम्मत ‘फक्कड़दाता’ से रम्मतों का आगाज

बीकानेर. शहर में होलाष्टक के दौरान मंचित होने वाली रम्मतों की शुरुआत हुई। नत्थूसर गेट के अंदर उस्ताद तनसुख दास रंगा के अखाड़े में स्वांग मेहरी रम्मत फक्कड़दाता का मंचन हुआ। हास्य और प्रेम शृंगार से सराबोर इस रम्मत के स्वांग पात्रों ने अच्छे जमाने के शगुन मनाए।

रम्मत की शुरुआत भगवान गणेश स्वरूप के अखाड़े में पहुंचने और नृत्य-स्तुती वंदना के साथ हुई। श्रद्धालु लोगों ने भगवान गणेश के चरणों की वंदना की और सर्व मंगल की कामना की। इसके बाद खाकी, बोहरा-बोहरा आदि स्वांग पात्रों ने गीत-नृत्य प्रस्तुत किए और अच्छे जमाने के शगुन मनाए। रम्मत कलाकारों ने अलाप, लावणी, चौमासा और ख्याल गीतों का गायन किया। मेहरी पात्रों ने नृत्य प्रस्तुत किए।