25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर की रम्मतें: स्वांग मेहरी रम्मत ‘फक्कड़दाता’ से रम्मतों का आगाज

बीकानेर की अनूठी होली के आयोजन शुरू हो चुके है। इनमें खास रहती है यहां की रम्मतें। जिनका आगाज भी हो चुका है। इसमें कलाकार स्वांग रचकर सामाजिक व अन्य मुद्दों पर मंचन के माध्यम से कटाक्ष कर समाज को संदेश देते है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Feb 25, 2026

बीकानेर. शहर में होलाष्टक के दौरान मंचित होने वाली रम्मतों की शुरुआत हुई। नत्थूसर गेट के अंदर उस्ताद तनसुख दास रंगा के अखाड़े में स्वांग मेहरी रम्मत फक्कड़दाता का मंचन हुआ। हास्य और प्रेम शृंगार से सराबोर इस रम्मत के स्वांग पात्रों ने अच्छे जमाने के शगुन मनाए।
रम्मत की शुरुआत भगवान गणेश स्वरूप के अखाड़े में पहुंचने और नृत्य-स्तुती वंदना के साथ हुई। श्रद्धालु लोगों ने भगवान गणेश के चरणों की वंदना की और सर्व मंगल की कामना की। इसके बाद खाकी, बोहरा-बोहरा आदि स्वांग पात्रों ने गीत-नृत्य प्रस्तुत किए और अच्छे जमाने के शगुन मनाए। रम्मत कलाकारों ने अलाप, लावणी, चौमासा और ख्याल गीतों का गायन किया। मेहरी पात्रों ने नृत्य प्रस्तुत किए।

इन्होंने निभाए भूमिकाएं

रम्मत में पंडित जुगल किशोर ओझा, कन्हैया लाल रंगा, रामरतन रंगा, शिवरतन, कैलाश पुरोहित, कैलाश ओझा, महेश पुरोहित, हरिरतन पुरोहित, भोला महाराज छंगाणी।

होली महोत्सव में होगी फूलों की होली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

श्री कृष्ण माहेश्वरी मंडल की ओर से 1 मार्च को डागा चौक िस्थत महेश सदन में होली महोत्सव मनाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण राठी के अनुसार होली महोत्सव में फूलों की होली कार्यक्रम होगा। बीकानेर माहेश्वरी महिला समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस अवसर पर सचेतन झांकिया सजाई जाएगी। मंडल के उप मंत्री पवन कुमार राठी के अनुसार गायक कलाकार नारायण बिहाणी एवं भतमाल पेडीवाल फाग उत्सव गीत एवं भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। राजेन्द्र लखोटिया बांसुरी वादन करेंगे। मंडल अध्यक्ष की ओर से कार्यकारिणी सदस्य सुशील करनाणी, नारायण डागा, जगदीश कोठारी, किशन चांडक, घनश्याम कोठारी, घनश्याम कल्याणी आदि को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर की रम्मतें: स्वांग मेहरी रम्मत ‘फक्कड़दाता’ से रम्मतों का आगाज

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर: स्कूल के पहले दिन मासूम पर कुत्तों का हमला, सिर की चमड़ी नोंची, कान भी काटा

बीकानेर

Bikaner Rape and Murder: गले में चुन्नी और मुंह में भरी थी मिट्टी, कुत्तों से बचने के लिए बदला रास्ता, रूह कंपा देगी हैवानियत

Bikaner Rape and Murder case
बीकानेर

Bikaner Crime: स्कूली छात्रा के लिए न्याय मांगने वाला ही निकला हत्यारा, एक लॉकेट ने खोला राज

Bikaner rape Case
बीकानेर

खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता का आगाज

फोटो- पत्रिका।
बीकानेर

Bikaner Crime: नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या, चौथे दिन आरोपी गिरफ्तार, टूटा गतिरोध

Rajasthan Police
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.