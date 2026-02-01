मुलजिम पकड़ा, पुलिस ने मनाई खुशी मनाई, वाहवाही लूटी… बरी हुआ तो ठगा समाज : बीकानेर आईजी

बीकानेर। पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश ने बुधवार को बीकानेर रेंज का कार्यभार संभालने के बाद पुलिस महकमे को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जताती है, लेकिन चालान पेश होने के बाद जब आरोपी कोर्ट से बरी हो जाता है तो परिवादी और समाज खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसे में पुलिस मुलजिम को पकड़ने तक सीमित न रहे, बल्कि उसे कोर्ट से सजा दिलाने तक संतोष करे। इससे अपराधियों में भय पैदा होगा, परिवादी को न्याय मिलेगा और अपराध पर भी लगाम लगेगी।