Rajasthan Cyber ​​Crime: रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में युवा अपना रहे साइबर अपराध का रास्ता, नागौर में ऐसे हुआ साइबर फ्रॉड का खुलासा

उन्होंन बताया कि साइबर ठग बेरोजगार युवकों, विद्यार्थियों एवं मजदूरों को लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते हैं। साइबर फ्रॉड की राशि का इन खातों में लेन-देन करते हैं। नागौर म्यूल खाताधारकों का हॉट स्पॉट बन चुका है। यहां म्यूल खाताधारक मात्र 8 से 15 हजार रुपए में अपने बैंक खाते बेच रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 21 एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिनके माध्यम से आरोपी यूपीआई, पासवर्ड और फ्रॉड ऐप्स नियंत्रित करते थे। एसपी ने बताया कि यह सिर्फ 24 युवकों की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि साइबर क्राइम ‘म्यूल सप्लाई चेन’ पर चोट है। नागौर पुलिस ने अगले 60 दिन में नागौर को ‘साइबर म्यूल फ्री’ जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है।