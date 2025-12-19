झोलाछाप की वजह से मर गया बच्चा, फिर छोड़कर भाग गया, लगा दिया था गलत इंजेक्शन, अब पुलिस कर रहीं तलाश

नागौर जिले के खींवसर थाना क्षेत्र के बिरलोका गांव में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 12 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। बुखार की शिकायत पर परिजन बच्चे को गांव के एक मेडिकल स्टोर पर लेकर गए थे। जहां झोलाछाप डॉक्टर ने बिना जांच के इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। जिससे बच्चे की मौत हो गई, इसके बाद आरोपी फरार हो गया।