Nagaur patrika Diary…संस्कारित बच्चों की परिवरिश पर दिया बल

नागौर. विद्या भारती की ओर से शहर के महाराणा प्रताप कॉलोनी में चल रहे नि:शुल्क संस्कार केन्द्र में संगोष्ठी का आयोजन संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। इस मौके पर े नारी शक्ति की महिमा पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आचार्य रामकंवरी ने कहा कि नारी की शक्ति अद्भुत शक्ति का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि नारी वही शक्ति है, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बालक के रूप में रखा था । इसके साथ ही उन्होंने मोहल्ले की मातृ शक्ति को स्वदेशी अपनाकर देश को मजबूत बनाने और समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी।

नागौर. महाराणा प्रताप कॉलोनी के संस्कार केन्द्र में संगोष्ठी में मौजूद महिलाएं

पेंशनर्स ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन

नागौर. राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से पेंशन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्या को लेकर अब तक किए गए संघर्षों को याद किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से गठित आठवें वेतन आयोग में 01 जनवरी 2026 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों की अनदेखी की जा रही है। जिससे पेंशनरों में गहरा रोष व्याप्त है। इसे लेकर पेंशनरों ने नारे लगाते हुए एक जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचे, और एडीएम चंपालाल जीनगर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।