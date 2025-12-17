17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika Diary…संस्कारित बच्चों की परिवरिश पर दिया बल

यह केंद्र क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक, नैतिक एवं संस्कारात्मक विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Dec 17, 2025

नागौर.सेवा भारती समिति, नागौर के तत्वावधान में बड़ली रोड स्थित ओड बस्ती में नि:शुल्क बाल संस्कार केन्द्र का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक, नैतिक एवं संस्कारात्मक विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामकुमार भाटी ने कहा कि बाल्यावस्था में दिए गए संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। उन्होंने सेवा भारती द्वारा वंचित बस्तियों में किए जा रहे शैक्षणिक प्रयासों की सराहना की। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी संजय भाटी ने सेवा भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष रामकुमार भाटी, प्रांत संरक्षक पुरुषोत्तम राजवंशी, स्वास्थ्य आयाम प्रमुख अखिलेश, जगदीश वैष्णव, रामस्वरूप परिहार, बजरंग लाल रतावा,पूर्णकालिक कार्यकर्ता मनोहर लाल, ज्योति, सहीराम आदि मौजूद थे।


कृषि वैज्ञानिकों ने खेती में नवाचार किए जाने पर दिया बल
नागौर. कृषि विज्ञान केन्द्र अठियासन में बुधवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले की भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेती की नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में अटारी जोधपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एच.एन मीणा ने कृषि वैज्ञानिकों को नवीनतम कृषि अनुसंधान प्रसार प्रचार करने को कहा। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. महेश कुमार मीणा ने उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढावा देने की सलाह दी। डीन. कृषि महाविद्यालय डॉ. महेश पुनिया ने सूखा और रोग रोधी किस्मों को किसानों तक पहुंचाने की सलाह दी। उपनिदेशक उद्यान मोहन दादरवाल ने प्राकृतिक खेती पर किसानों के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम करने पर बल दिया। । बैठक में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. गोपीचंद सिंह ने केन्द्र के वर्ष 2024-25 का प्रगति प्रतिवेदन एवं भावी कार्य योजना वर्ष 2026 को प्रस्तुति के माध्यम से केन्द्र से संचालित समस्त गतिविधियों को प्रस्तुत किया। शस्य विशेषज्ञ डॉ. हरिराम चौधरी, डॉ. भावना शर्मा, श्री बुधराम चौधरी एवं डॉ. कल्पना चौधरी ने अपने-अपने विषयों का प्रगति प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में आत्मा, कृषि विभाग से गुंजन आसवानी, आकाशवाणी प्रबंधक अशोक कुमार गोयल, अतिरिक्त मंडी सचिव, अवंतिका, इफको से रामेश्वर गुप्ता ,मनीष जाजड़ा, राकेश गुर्जर एवं नरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। संचालन डॉ. कल्पना चौधरी ने किया।

अखिल भारतीय रेगर महासभा की बैठक में कार्यकारिणी का किया विस्तार
नागौर. अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रकल्प डॉ. अम्बेडकर शिक्षा समिति रेगर समाज की बैठक बड़ली स्थित श्रीकृष्ण गोपाल आश्रम में हुई। बैठक में सर्व सहमति से समाज के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का वितरण किया गया। संरक्षक पद पर चुन्नीलाल कुरड़ीया, श्रवण कुमार जाटोलिया, कृपाराम फुलवारिया, मदनलाल बालोटीया, और मोतीलाल नवल को नियुक्त किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर ओपी वर्मा, उपाध्यक्ष पद पर प्रेमचंद कुरड़ीया, एम एल मौर्य, जगदीश कुरडिया, ओंकारराम जाटोलिया और पेमाराम मौर्य को नियुक्त किया गया। संयुक्त सचिव के पद पर विनोद कुमार फुलवारिया और गणपतलाल कुरड़ीया, सहसचिव पद पर जीवराज बंशीवाल, संगठन सचिव के रूप में भगवानाराम तुंनगरिया और ताराचंद कुरड़ीया को जिम्मेदारी दी गई। सहकोषाध्यक्ष के पद पर जितेंद्र कुरड़ीया और प्रचार मंत्री के पद पर अरविंदकुमार खांडा, कन्हैयालाल बंसीवाल, शंकरलाल खोरवाल और प्रकाशचंद सुंवासिया को नियुक्त किया गया। विधि सलाहकार के रूप में देवीलाल कुलदीप और गौतम कुलदीप को नियुक्त किया गया। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नरेंद्र कुरड़ीया, श्रवण बोहरा, मुल्तानराम जाटोलिया, नाथूराम निर्मल, हंसराज नवल, परसराम बडारिया, तहसील अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में हीरालाल अटावनीया, राकेश फुलवारिया, डूंगरराम निर्मल, हीरालाल मुसलपुरिया, मदनलाल सुवासिया, जगदीश खोरवाल, जीवराज बालोटीया, नेमीचंद बालोटिया, शिवदेवराम जाटोलिया, जगदीश बंसीवाल और देवकरण मौर्य को शामिल किया गया। इस दौरान जनवरी महीने में आयोजित होने वाले द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह की भी चर्चा की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बिरदीचंद मोहनपुरिया ने की। इसमें सचिव दिनेश फुलवारिया, पुखराज जाटोलिया आदि मौजूद थे।
नागौर. डॉ. अम्बेडकर शिक्षा समिति रेगर समाज की बैठक में मौजूद लोग

महिलाओं की गोष्ठी में पंच परिवर्तन विषय पर चर्चा

नागौर. विद्या भारती की ओर से शहर के महाराणा प्रताप कॉलोनी में चल रहे नि:शुल्क संस्कार केन्द्र में संगोष्ठी का आयोजन संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। इस मौके पर े नारी शक्ति की महिमा पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आचार्य रामकंवरी ने कहा कि नारी की शक्ति अद्भुत शक्ति का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि नारी वही शक्ति है, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बालक के रूप में रखा था । इसके साथ ही उन्होंने मोहल्ले की मातृ शक्ति को स्वदेशी अपनाकर देश को मजबूत बनाने और समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी।
नागौर. महाराणा प्रताप कॉलोनी के संस्कार केन्द्र में संगोष्ठी में मौजूद महिलाएं
पेंशनर्स ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन
नागौर. राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से पेंशन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्या को लेकर अब तक किए गए संघर्षों को याद किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से गठित आठवें वेतन आयोग में 01 जनवरी 2026 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों की अनदेखी की जा रही है। जिससे पेंशनरों में गहरा रोष व्याप्त है। इसे लेकर पेंशनरों ने नारे लगाते हुए एक जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचे, और एडीएम चंपालाल जीनगर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika Diary…संस्कारित बच्चों की परिवरिश पर दिया बल

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में 6451 (0.49 प्रतिशत) मतदाता ऐसे हैं, जिनकी अभी मैपिंग नहीं हो पाई

Rajasthan-SIR-Voter-List-3
नागौर

दल राज्यीय कृषक भ्रमण के लिए रवाना

नागौर

Year Ender Story: ये हैं 2025 के सबसे चर्चित मायरे, हाथी और बैलगाड़ी में पहुंचे थे भाई, गिफ्ट में लाए 21.11 करोड़ रुपए

2025-Year-Ender-Viral-Mayra
नागौर

राजस्थान पत्रिका के ‘नशा मुक्ति संग्राम’ विषय पर टॉक शो का आयोजन

राजस्थान पत्रिका के ‘नशा मुक्ति संग्राम’ विषय पर बीआर मिर्धा कॉलेज में टॉक शो का आयोजन
नागौर

नाले में अनैतिक काम होने के भी मिले सबूत

नाले में नशा करते पकड़े जाने पर भागते युवक
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.