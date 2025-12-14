14 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

जयपुर में व्यापारी के साथ कार में दो लाख की लूट, देर रात मारपीट कर रिंग रोड के पास फेंक गए बदमाश

राजधानी में बीती रात फिर एक व्यापारी लूटपाट का शिकार हो गया।

2 min read
जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 14, 2025

जयपुर। राजधानी में बीती रात फिर एक व्यापारी लूटपाट का शिकार हो गया। लुटेरों ने व्यापारी को कार में बंधक बनाकर मारपीट की और चाकू की नोक पर एटीएम से करीब 2 लाख निकाल लिए। बाद में उसे करीब रात 1:30 बजे टोंक रोड पर रिंग रोड के पास पटक गए। जानकारी के अनुसार टोंक में स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले व्यापारी विनोद जैन शनिवार को अपनी दुकान के काम से जयपुर आए थे। देर शाम करीब 8:30 बजे वह टोंक रोड स्थित सांगानेर बस स्टैंड पर टोंक जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकी। वहां पहले से खड़े दो अन्य लोगों के साथ विनोद उस कार में टोंक के लिए सवार हो गया। कार में पहले ही दो जने सवार थे। 10 मिनट बाद ही कार सवार लोगों ने विनोद की गर्दन पर चाकू रख दिया और नशा करने के लिए रुपए मांगे।

इस दौरान उन लोगों ने विनोद के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधी और कंबल ओढ़ा दिया। जेब की तलाशी के दौरान मिले एटीएम में रुपए की जानकारी के लिए उसके साथ मारपीट करने लगे। उसे एक सुनसान जगह ले गए और एटीएम का पिन नंबर नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान हुई छीना झपटी में विनोद की अंगुली में चाकू से चोट भी लग गई। उन्होंने विनोद का मोबाइल छीन कर बंद कर लिया। आखिर विनोद ने उनको एटीएम का पिन नंबर बताया।

लुटेरों ने तीन अलग-अलग स्थान से तीन बार में करीब दो लाख रुपए एटीएम से निकाले। इस दौरान वे करीब 5 घंटे तक विनोद को कार में लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमते रहे। उन्होंने विनोद को घर पर फोन कर 50 लाख रुपए की फिरोती मांगने की भी बात कहीं। जिस पर वह रोने लग गया और गिड़गिड़ाने लगा और उनके पैर पकड़ लिए। जाते-जाते वे उसका मोबाइल भी ले गए। 1:30 बजे उसे टोंक रोड पर डालने के बाद वह पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और अपने परिजनों को सूचना दी।

रात्रि कालीन गश्त अधिकारी का नहीं लगा फोन ..

जयपुर पुलिस की ओर से रात्रि में किसी प्रकार की सहायता के लिए पूरे जिले के विभिन्न इलाकों में रात्रि कालीन गश्त अधिकारी की सूची जारी कर मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। जिसके अनुसार जयपुर साउथ में एसीपी अशोक नगर बालाराम जाट गश्त पर थे। लेकिन जारी किए गए नंबर जब परिजनों ने मिलाए तो वह नंबर नहीं लगा।

14 Dec 2025 11:09 am

जयपुर में व्यापारी के साथ कार में दो लाख की लूट, देर रात मारपीट कर रिंग रोड के पास फेंक गए बदमाश

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

