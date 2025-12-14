जयपुर में व्यापारी के साथ कार में दो लाख की लूट, देर रात मारपीट कर रिंग रोड के पास फेंक गए बदमाश

जयपुर। राजधानी में बीती रात फिर एक व्यापारी लूटपाट का शिकार हो गया। लुटेरों ने व्यापारी को कार में बंधक बनाकर मारपीट की और चाकू की नोक पर एटीएम से करीब 2 लाख निकाल लिए। बाद में उसे करीब रात 1:30 बजे टोंक रोड पर रिंग रोड के पास पटक गए। जानकारी के अनुसार टोंक में स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले व्यापारी विनोद जैन शनिवार को अपनी दुकान के काम से जयपुर आए थे। देर शाम करीब 8:30 बजे वह टोंक रोड स्थित सांगानेर बस स्टैंड पर टोंक जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकी। वहां पहले से खड़े दो अन्य लोगों के साथ विनोद उस कार में टोंक के लिए सवार हो गया। कार में पहले ही दो जने सवार थे। 10 मिनट बाद ही कार सवार लोगों ने विनोद की गर्दन पर चाकू रख दिया और नशा करने के लिए रुपए मांगे।