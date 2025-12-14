जयपुर में पड़ोसी निकला दरिंदा: नाबालिग लड़की से बलात्कार, जान से मारने की धमकी, आपबीती सुनते ही भाई की पैरों तले खिसकी जमीन

जयपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पड़ोसी युवक ने 14 साल की स्कूली छात्रा से लंबे समय तक यौन शोषण किया।
बता दें कि पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ती है और कॉलोनी में ही ट्यूशन जाती थी। आरोपी ने कई साल पहले ट्यूशन के दौरान अकेला पाकर पहली बार बलात्कार किया। विरोध जताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने करीब पांच बार मौका पाकर उसके साथ फिर से गलत हरकत की। हर बार वह परिवार वालों को भी जान का खतरा बताकर चुप रहने को मजबूर करता रहा। डर और धमकियों के कारण नाबालिग लंबे समय तक खामोश रही। आखिरकार, नौ दिसंबर को वह डरी-सहमी हालत में अपने भाई के पास पहुंची और पूरी आपबीती सुनाई।
भाई ने तुरंत आमेर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया, पीड़िता एक निजी स्कूल में पढ़ती है और आरोपी कॉलोनी का ही रहने वाला है। मामले में POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी गौतम डोटासरा को सौंपी गई है।
यह घटना समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। पड़ोसी पर भरोसा करके ट्यूशन भेजने वाले परिवार अब सदमे में हैं। पुलिस ने परिजनों से सहयोग की अपील की है, ताकि आरोपी को सख्त सजा मिल सके।
