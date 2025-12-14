जयपुर में पड़ोसी निकला दरिंदा: नाबालिग लड़की से बलात्कार, जान से मारने की धमकी, आपबीती सुनते ही भाई की पैरों तले खिसकी जमीन

पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने करीब पांच बार मौका पाकर उसके साथ फिर से गलत हरकत की। हर बार वह परिवार वालों को भी जान का खतरा बताकर चुप रहने को मजबूर करता रहा। डर और धमकियों के कारण नाबालिग लंबे समय तक खामोश रही। आखिरकार, नौ दिसंबर को वह डरी-सहमी हालत में अपने भाई के पास पहुंची और पूरी आपबीती सुनाई।