14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान: 41 की जगह 14 जिलों में होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कहीं ये भर्तियों में फर्जीवाड़े की दहशत तो नहीं

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 41 जिलों में प्रस्तावित परीक्षा अब केवल 14 जिलों में कराई जाएगी। सरकार का कहना है, यह निर्णय पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के लिए लिया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Rajasthan third-grade teacher recruitment exam

Rajasthan third-grade teacher recruitment exam (Patrika File Photo)

Rajasthan Third Grade Teacher Recruitment Exam: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और डमी कैंडिडेट व पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

बता दें कि बोर्ड ने तय किया है कि यह परीक्षा पूरे राज्य के 41 जिलों की बजाय केवल 14 जिलों में ही आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड-जयपुर के अनुसार, अब भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में अभ्यर्थियों की पहचान को लेकर कड़ी निगरानी की जाएगी।

पहले जहां केवल परीक्षा केंद्रों पर ही बायोमैट्रिक जांच होती थी, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बायोमैट्रिक और फेस स्कैन अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड का मानना है, इससे डमी कैंडिडेट की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण होगा और वास्तविक अभ्यर्थियों को ही चयन का अवसर मिलेगा।

ये जिले बनेंगे परीक्षा केंद्र

सुरक्षा कारणों से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को सीमित जिलों में कराने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा बीकानेर सहित कुल 14 जिलों में होगी। इनमें प्रदेश के सात संभाग मुख्यालय शामिल हैं, जबकि सात अन्य जिलों में अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं और भीलवाड़ा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शेष 27 जिलों में इस भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी केंद्र नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। बोर्ड अब जनवरी महीने में परीक्षा आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 17 से 21 जनवरी के बीच कराई जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से 7,759 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा को देखते हुए बोर्ड किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता।

पिछले अनुभवों ने भी बोर्ड को सतर्क किया है। पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में सामने आए फर्जीवाड़े के मामले इसका बड़ा उदाहरण हैं। उस भर्ती में जांच के बाद बीकानेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियुक्त 158 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। जांच में सामने आया था कि कई अभ्यर्थियों ने बीपीएड और डीपीएड जैसी डिग्रियां परीक्षा तिथि के बाद हासिल की थीं। दोष सिद्ध होने पर उनके नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए गए।

गंभीर तथ्य सामने आए

इतना ही नहीं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा गठित एक विशेष समिति की रिपोर्ट में भी गंभीर तथ्य सामने आए थे। पिछले पांच वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की जांच में करीब 450 अभ्यर्थियों के मामले संदिग्ध पाए गए। इन मामलों में रीट भर्ती परीक्षा 2018, 2021 और 2022 के चयनित अभ्यर्थी शामिल थे, जिनके फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलीं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को सीमित जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बोर्ड का दावा है कि इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले से अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी।

ये भी पढ़ें

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान
उदयपुर
Rajasthan Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 11:41 am

Published on:

14 Dec 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: 41 की जगह 14 जिलों में होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कहीं ये भर्तियों में फर्जीवाड़े की दहशत तो नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Scholarship : राजस्थान में छात्रवृति योजनाओं के लिए खोला गया ऑनलाइन पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू

Rajasthan scholarship schemes online portal launched one-time registration facility has been introduced
जयपुर

Rajasthan CM : ‘घर से लेकर सार्वजनिक स्थल तक रखें स्वच्छ…’, सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात

Rajasthan CM Bhajanlal said homes to public places Keep everything clean Congress party big statement
जयपुर

जयपुर में नाइट क्लब में महिला को घेरा, प्राइवेट रूम में मिलना चाहता था मालिक, बचाने आया पति तो बाउंसर्स ने तोड़ा पैर

जयपुर

जयपुर में व्यापारी के साथ कार में दो लाख की लूट, देर रात मारपीट कर रिंग रोड के पास फेंक गए बदमाश

जयपुर

जयपुर में पड़ोसी निकला दरिंदा: नाबालिग लड़की से बलात्कार, जान से मारने की धमकी, आपबीती सुनते ही भाई की पैरों तले खिसकी जमीन

Jaipur Crime Amer area minor girl was raped by neighboring young man
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.