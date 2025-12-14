राजस्थान: 41 की जगह 14 जिलों में होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कहीं ये भर्तियों में फर्जीवाड़े की दहशत तो नहीं

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। बोर्ड अब जनवरी महीने में परीक्षा आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 17 से 21 जनवरी के बीच कराई जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से 7,759 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा को देखते हुए बोर्ड किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता।