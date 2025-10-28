राजस्थान: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग, 7500 नहीं 15000 पदों पर हो भर्ती

यदि समय रहते सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रमोशन कर देती तो आज लेवल 2 के लगभग 5000 पद खाली मिलते। अब पता नही सरकार कि क्या मंशा है। 7500 पद संस्कृत शिक्षा के ही है सामान्य शिक्षा के पद कहां है और कब होगी वो भर्ती। राजस्थान के बेरोजगार वैसे ही अब पेपर लीक का दंश झेल चुके हैं । अब तो उनको राहत मिलनी चाहिए। पिछले दो साल से बेरोजगार कमरा लेकर जयपुर व सीकर रह रहे हैं । उनके मां बाप से पूछो कैसे पढ़ा रहे हैं उनको।