राजस्थान: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग, 7500 नहीं 15000 पदों पर हो भर्ती

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि उन्हें 15 हजार पदों की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल घोषित पदों की संख्या निराशाजनक है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Oct 28, 2025

teacher

टीचर (फाइल फोटो- पत्रिका)

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की निगाहें इन दिनों तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर टिकी हुई हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी तथा करीब 7500 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों शामिल हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2025 की विस्तृत विज्ञप्ति 7 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात पात्रता, पदों की संख्या तथा आवेदन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि उन्हें 10 से 15 हजार पदों की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल घोषित पदों की संख्या निराशाजनक है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि अतिरिक्त विषयों के विवाद के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रमोशन पर पिछले पांच साल से रोक लगी हुई है। यही वजह है कि कई पद रिक्त नहीं दिखाए जा रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को इस मामले का निपटारा कर भर्ती निकालनी चाहिए। जिससे अधिक पदों पर भर्ती हो सके।

अभ्यर्थियों का कहना है कि चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को कई वादे किए थे। अब समय आ गया है कि सरकार उन वादों को धरातल पर उतारे। भर्ती प्रक्रिया में देरी से जहां युवाओं का मनोबल टूट रहा है, वहीं राज्य के शिक्षा तंत्र में रिक्त पदों की वजह से शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

इनका कहना है…

हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार को कम से कम 15 हजार पदों पर भर्ती जारी करनी चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं के सपनों को पंख मिल सके।

  • रेखा चौधरी, अभ्यर्थी

पद बेहद कम हैं। सरकार को इनमें बढ़ोतरी करते हुए शीघ्र भर्ती की घोषणा करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी एक दिशा में तैयारी कर सकें।

  • पाणिनी कालावत, अभ्यर्थी

एक्सपर्ट व्यू:-

यदि समय रहते सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रमोशन कर देती तो आज लेवल 2 के लगभग 5000 पद खाली मिलते। अब पता नही सरकार कि क्या मंशा है। 7500 पद संस्कृत शिक्षा के ही है सामान्य शिक्षा के पद कहां है और कब होगी वो भर्ती। राजस्थान के बेरोजगार वैसे ही अब पेपर लीक का दंश झेल चुके हैं । अब तो उनको राहत मिलनी चाहिए। पिछले दो साल से बेरोजगार कमरा लेकर जयपुर व सीकर रह रहे हैं । उनके मां बाप से पूछो कैसे पढ़ा रहे हैं उनको।

  • प्रो संजय शास्त्री, मनोविज्ञान विशेषज्ञ, नीमकाथाना

