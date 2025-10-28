Govt Job: 21 लाख अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज, बोर्ड ने दिए संकेत, जाने कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बोर्ड द्वारा इस भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति आगामी 7 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी होने के बाद पात्रता, पदों की संख्या, विषयवार रिक्तियों तथा आवेदन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे।

बोर्ड सूत्रों के अनुसार, इस बार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। वहीं परीक्षा कार्यक्रम और सिलेबस भी विज्ञप्ति के साथ ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे केवल बोर्ड की वेबसाइट या अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल @RSSBSelection से ही जानकारी प्राप्त करें, ताकि भ्रामक सूचनाओं से बचा जा सके।