Govt Job: 21 लाख अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज, बोर्ड ने दिए संकेत, जाने कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

3rd Grade Teacher Vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम नवंबर माह के अंत तक अथवा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी नवंबर के अंत तक जारी किए जाने की संभावना जताई गई है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बोर्ड द्वारा इस भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति आगामी 7 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी होने के बाद पात्रता, पदों की संख्या, विषयवार रिक्तियों तथा आवेदन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे।
बोर्ड सूत्रों के अनुसार, इस बार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। वहीं परीक्षा कार्यक्रम और सिलेबस भी विज्ञप्ति के साथ ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे केवल बोर्ड की वेबसाइट या अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल @RSSBSelection से ही जानकारी प्राप्त करें, ताकि भ्रामक सूचनाओं से बचा जा सके।
1— राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कुल 53,749 पदों के लिए आयोजित की गई थी।
2—इस परीक्षा में 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21,17,198 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे।
3—इस प्रकार, परीक्षा में 85.68 प्रतिशत की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की गई।
4—परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक तीन दिनों में दो पारियों में किया गया।
