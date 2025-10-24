Govt Job: राजस्थान की इन दो भर्ती परीक्षाओं में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन लिए वापस, जानें कारण

Rajasthan Recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।बोर्ड सदस्य आलोक राज ने बताया कि प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए कुल 1912 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म वापस ले लिए हैं। बोर्ड की ओर से आवेदन वापसी के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। वहीं, ड्राइवर भर्ती परीक्षा के तहत 1365 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस लिए हैं।