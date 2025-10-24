Govt Job: राजस्थान की इन दो भर्ती परीक्षाओं में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन लिए वापस, जानें कारण

Rajasthan Recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।बोर्ड सदस्य आलोक राज ने बताया कि प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए कुल 1912 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म वापस ले लिए हैं। बोर्ड की ओर से आवेदन वापसी के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। वहीं, ड्राइवर भर्ती परीक्षा के तहत 1365 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस लिए हैं।
इसके अलावा, आलोक राज ने नई भर्तियों की स्थिति भी साझा की। आयुष अधिकारी भर्ती के लिए 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आवेदन जारी हैं, और अब तक 1308 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं जमादार भर्ती परीक्षा के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आवेदन भरे जा रहे हैं, जिनकी संख्या 5877 तक पहुँच चुकी है।
आलोक राज ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर सही विवरणों के साथ आवेदन करें। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरते समय सटीक जानकारी दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग