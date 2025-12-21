21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सर्दियों की छुट्टियों में बना रहे हैं ट्रेन से घूमने का प्लान, तो पहले पढ़ लें ये काम की खबर

छुट्टियों से पहले ही लंबी दूरी की ट्रेनें पैक, यात्रियों को नहीं मिल रही टिकट

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Devendra Singh

Dec 21, 2025

जयपुर. सर्दियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए ट्रेन सफर ‘वेटिंग टूर’ बन गया है। महीने के अंत तक जयपुर से आवाजाही वाले प्रमुख रूटों की ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। मुंबई सुपरफास्ट में स्लीपर की वेटिंग 120 पार कर चुकी है, तो देहरादून और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों में किसी भी श्रेणी में सीट नहीं बची। तत्काल टिकट भी हाथ से फिसल रहे हैं।

अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। कई नियमित ट्रेनों में जनरल से लेकर एसी श्रेणी तक के अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, लेकिन ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी 25 से 31 दिसंबर के बीच विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले ही ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सीट नॉट अवेलेबल, बुकिंग बंद और नो‑रूम…हर रूट पर यही हाल है।

ज्यादा मारामारी 25 से 31 दिसंबर के बीच यात्रा को लेकर देखने को मिल रही है। इस दौरान जयपुर से आने-आने वालों की तादाद बढ़ती है। इसलिए कई रूटों पर वेटिंग लंबी है। तत्काल कोटा भी चंद मिनट में वेटिंग सामान्य श्रेणी में कंफर्म सीट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल टिकट की आस लगाए रहते हैं, लेकिन वहां भी ज्यादातर को निराशा ही हाथ लग रही है। कारण यह है कि तत्काल कोटा खुलते ही कुछ ही मिनटों में फुल हो जा रहा है और तुरंत वेटिंग शुरू हो जाती है।

महीने के अंत तक किसी भी श्रेणी में एक भी सीट खाली नहीं

20 और 27 दिसंबर को देहरादून जाने वाली ट्रेन में किसी भी श्रेणी में बुकिंग उपलब्ध नहीं है। जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस और जयपुर–असारवा सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक किसी भी श्रेणी में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। आश्रम, अरावली एक्सप्रेस और योगा एक्सप्रेस में भी ऑनलाइन बुकिंग बंद नजर आई।

जयपुर–हावड़ा रूट पर अजमेर–सियालदाह ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है, वहीं हावड़ा सुपरफास्ट में भी नो-रूम दिख रहा है। जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में स्लीपर श्रेणी की वेटिंग 120 के पार पहुंच चुकी है। 28 से 31 दिसंबर तक इस ट्रेन में थर्ड, सेकंड एसी और स्लीपर सभी श्रेणियों में नो-रूम की स्थिति है। -लखनऊ, कानपुर, गुवाहाटी और जम्मू समेत कई अन्य रूटों पर भी अभी से यही हालात ऐसे ही बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Railway news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सर्दियों की छुट्टियों में बना रहे हैं ट्रेन से घूमने का प्लान, तो पहले पढ़ लें ये काम की खबर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीडवाना-कुचामन में ACB की बड़ी कार्रवाई, 6 लाख की रिश्वत के साथ हरियाणा पुलिस टीम को रंगे हाथों दबोचा

Haryana police
जयपुर

धरोहर से डेस्टिनेशन वेडिंग तक सफर शानदार… सुविधाएं बढ़ें तो ऊंची उड़ान तय

जयपुर

यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में अहम कदम: मुख्य सचिव

जयपुर

10 साल में हम चले 11 किमी, दूसरे शहर निकले आगे…वो पड़े बीस, यही हमारी टीस

जयपुर

आपकी बात: बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की खरीद-ब्रिक्री पर कैसे अंकुुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.