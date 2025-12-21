सर्दियों की छुट्टियों में बना रहे हैं ट्रेन से घूमने का प्लान, तो पहले पढ़ लें ये काम की खबर

ज्यादा मारामारी 25 से 31 दिसंबर के बीच यात्रा को लेकर देखने को मिल रही है। इस दौरान जयपुर से आने-आने वालों की तादाद बढ़ती है। इसलिए कई रूटों पर वेटिंग लंबी है। तत्काल कोटा भी चंद मिनट में वेटिंग सामान्य श्रेणी में कंफर्म सीट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल टिकट की आस लगाए रहते हैं, लेकिन वहां भी ज्यादातर को निराशा ही हाथ लग रही है। कारण यह है कि तत्काल कोटा खुलते ही कुछ ही मिनटों में फुल हो जा रहा है और तुरंत वेटिंग शुरू हो जाती है।