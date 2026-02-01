बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का मामला: ‘तीन साल बाद भी चंद कमरों और कागजों तक सीमित, घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाया दिव्यांगों का सपना’

जयपुर। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए बड़े विजन के साथ घोषित किया गया बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तीन साल बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है। राज्य सरकार ने अप्रेल 2023 में अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अब तक यह संस्थान चंद कमरों, फाइलों और घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सका है। हालात यह हैं कि विश्वविद्यालय के नाम पर अब त​क केवल जामडोली क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जबकि भवन निर्माण, आधारभूत ढांचा और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने के कोई ठोस संकेत फिलहाल नहीं हैं।