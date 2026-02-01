6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का मामला: ‘तीन साल बाद भी चंद कमरों और कागजों तक सीमित, घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाया दिव्यांगों का सपना’

जामडोली में 10 एकड़ जमीन चिन्हित लेकिन रिक्त पदों और फैकल्टी का अभाव

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Abdul Bari

Feb 06, 2026

जयपुर। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए बड़े विजन के साथ घोषित किया गया बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तीन साल बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है। राज्य सरकार ने अप्रेल 2023 में अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अब तक यह संस्थान चंद कमरों, फाइलों और घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सका है। हालात यह हैं कि विश्वविद्यालय के नाम पर अब त​क केवल जामडोली क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जबकि भवन निर्माण, आधारभूत ढांचा और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने के कोई ठोस संकेत फिलहाल नहीं हैं।

दरअसल, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत विशेष रूप से दिव्यांगता से जुड़े विशेष कोर्स, डिग्रियां और कौशल आधारित प्रशिक्षण संचालित किए जाने थे। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में जोधपुर, पाली और बीकानेर संभाग के विशेष कॉलेजों को छोड़कर शेष राज्य के कॉलेज इसके दायरे में लाए जाने थे, लेकिन अब तक ​विवि की दिशा और समयसीमा दोनों ही स्पष्ट नहीं हैं। दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों का कहना है कि यह विश्वविद्यालय केवल एक विवि. नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी उम्मीद है। गौरतलब​ कि ​इस विवि. का प्रशासनिक विभाग विशेष योग्यजन निदेशालय है।

8 अधिकारी कर्मचारी तैनात लेकिन शैक्षणिक गति​विधियां ठप

वर्तमान में शिक्षा संकुल स्थित अहिल्या बाई होलकर भवन के तृतीय तल पर चंद कमरों में विवि. चल रहा है। यहां अशैक्षणिक पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी तैनात हैं। वाइस चासंलर, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक और सहायक लेखाधिकारी समेत 8 अधिकारी-कर्मचारी तैनात हैं। लेकिन शैक्षिक पदों की स्वीकृति और भर्ती के अभाव में शैक्षणिक गति​विधियां ठप हैं।

इनका कहना है...

केवल दिव्यांग विवि. के लिए अधिनियम पारित कर देना पर्याप्त नहीं है। जब तक भवन, फैकल्टी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक ढांचा खड़ा नहीं होगा, तब तक इसका लाभ दिव्यांग वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। तीन साल का समय हो जाने के बावजूद विश्वविद्यालय धरातल पर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा।

डॉ. हेमंत गोयल, चेयरमैन
दिव्यांग अधिकार महासंघ

जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में इस विवि के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली है। स्टाफ और फेकल्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवि के नियम न बनने के कारण स्वीकृति नहीं मिल पाई। लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है।

इकबाल खान, आयुक्त
विशेष योग्यजन निदेशालय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:25 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का मामला: ‘तीन साल बाद भी चंद कमरों और कागजों तक सीमित, घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाया दिव्यांगों का सपना’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका मोहल्ला मीटिंग में आमजन ने रखीं समस्याएं: ‘8 माह पूर्व हुई थी पेयजल के लिए खुदाई, पेचवर्क का काम आज भी अधूरा’

जयपुर

पत्रिका के नशा मुक्ति महासंग्राम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, सैकड़ों विद्यार्थियों ने ली नखाखोरी के विरुद्ध शपथ

जयपुर

देशभर से आएंगे 144 प्लेयर, जयपुर में गोल्फ खेलेंगे कपिल देव और मदल लाल, पीएम. रुंगटा मेमोरियल गोल्फ कप 8 फरवरी को

जयपुर

Rajasthan 4th Grade Result: चपरासी भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी, एक जवाब को बदला गया, बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा बयान जारी

Peon Recruitment, Peon Recruitment Result, Peon Recruitment Revised Result, Peon Recruitment Result in Rajasthan, Rajasthan Peon Recruitment Result, Rajasthan Peon Recruitment Revised Result, Jaipur News, Rajasthan News, चपरासी भर्ती, चपरासी भर्ती रिजल्ट, चपरासी भर्ती संसोधित रिजल्ट, चपरासी भर्ती रिजल्ट इन राजस्थान, राजस्थान चपरासी भर्ती रिजल्ट, राजस्थान चपरासी भर्ती संसोधित रिजल्ट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

39 हजार कैरिंग चार्ज वसूला, तीन कैंटर सामान जब्त

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.