Rajasthan 4th Grade Result: चपरासी भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी, एक जवाब को बदला गया, बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा बयान जारी

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि एक प्रश्न के उत्तर में बदलाव होने से पूरी मेरिट लिस्ट को रिवाइज करना पड़ा है। इसका असर खासतौर पर कट-ऑफ के आसपास रहने वाले अभ्यर्थियों पर पड़ा है। संशोधित परिणाम के आधार पर अब तय मेरिट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि ग्रेड फोर्थ के 53,749 पदों के लिए 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी।