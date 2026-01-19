Rajasthan: हिजाब पहनकर आई महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने से रोका, निराश होकर पिता के साथ लौट गई

बूंदी जिले के सांवतगढ़ गांव निवासी अलिशा दोपहर तीन बजे की पारी में सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा देने कोटा पहुंची थी। अलिशा का कहना है कि वह सलवार-सूट पहने हुए थी और सिर पर चुन्नी/हिजाब था। उसके एडमिट कार्ड पर भी हिजाब में ही फोटो लगी हुई है। केंद्र पर पहले महिला पुलिसकर्मी और फिर सुरक्षा अधिकारी ने उसकी जांच की।