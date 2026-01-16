REET: कल से राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू, ये नियम भूल गए तो छूट सकती है परीक्षा

Rajasthan Teacher Recruitment Exam Starts Tomorrow(AI Image-ChatGpt)
REET Exam 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की रीट मुख्य परीक्षा कल यानी 17 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी तक किया जाएगा और इन चार दिनों में करीब 9.54 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी।
17 जनवरी को लेवल-प्रथम (सामान्य) की परीक्षा होगी।
18 जनवरी को लेवल-द्वितीय (साइंस-मैथ्स और सोशल स्टडी) की परीक्षा कराई जाएगी।
19 जनवरी को लेवल-द्वितीय (हिंदी और अंग्रेजी) की बारी होगी।
20 जनवरी को लेवल-द्वितीय संस्कृत की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इस भर्ती के जरिए लेवल-1 में 5636 और लेवल-2 में 2123 पद भरे जाएंगे। परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा, जिसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी।
परीक्षा को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर तय समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंच जाएं। जांच प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए देर होने पर परेशानी हो सकती है।
ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी प्रश्न पत्र की बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। पहचान की पुष्टि आधार के माध्यम से की जाएगी।
जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है, हालांकि अगर कोई अभ्यर्थी जीन्स में आता है तो उसे परीक्षा से रोका नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कड़ी जांच होगी। इसके अलावा मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित है। गहने, बेल्ट, धूप का चश्मा, बैग, टोपी, स्कार्फ, मफलर और मेटल वाले जूते पहनकर आने की भी अनुमति नहीं होगी।
