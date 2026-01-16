REET: कल से राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू, ये नियम भूल गए तो छूट सकती है परीक्षा

परीक्षा को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर तय समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंच जाएं। जांच प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए देर होने पर परेशानी हो सकती है।

ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी प्रश्न पत्र की बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। पहचान की पुष्टि आधार के माध्यम से की जाएगी।