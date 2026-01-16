16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Rajasthan 4th Grade Result: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, सेव कर लें

RSSB: परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो इससे पहले बोर्ड ने आंसर-की जारी की थी और अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी गई थीं। कुल 6 पेपर के 600 सवालों में से करीब 150 सवालों पर लगभग 1400 आपत्तियां दर्ज की गई थीं।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 16, 2026

Rajasthan 4th Grade Result

Rajasthan 4th Grade Result(Image-Freepik)

RSSB: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज ग्रेड-4 (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। 16 जनवरी को रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि परिणाम आज यानी 16 जनवरी को जारी होगा। बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि सभी शिफ्टों के लिए एक ही संयुक्त कटऑफ तय की जाएगी। यानी अलग-अलग शिफ्ट के लिए अलग कटऑफ नहीं होगी। चयन भी हर शिफ्ट से लगभग बराबर संख्या में किया जाएगा। वहीं, हर वर्ग की कटऑफ पदों के आरक्षण और वर्गीकरण के अनुसार ही तय की जाएगी।

Rajasthan 4th Grade Exam: ये था पैटर्न


अगर परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो इससे पहले बोर्ड ने आंसर-की जारी की थी और अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी गई थीं। कुल 6 पेपर के 600 सवालों में से करीब 150 सवालों पर लगभग 1400 आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इन सभी आपत्तियों की जांच के बाद ही अब फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है। ग्रेड-4 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 MCQ प्रश्न पूछे गए थे। पेपर में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। परीक्षा में गलत जवाब देने पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी थी।

Rajasthan 4th Grade Exam: 20 लाख से ज्यादा आये थे आवेदन


यह भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के तहत की जा रही है। इसके लिए मार्च-अप्रैल 2024 में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। इस भर्ती के जरिए राज्य में कुल 53,749 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें 48,199 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए और 5,550 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों की संख्या भी काफी बड़ी रही। करीब 24.76 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों यानी लगभग 85.9 फीसदी ने परीक्षा दी थी। ऐसे में कटऑफ को लेकर अभ्यर्थियों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है।

Rajasthan 4th Grade Result: ऐसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक

रिजल्ट के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “कैंडिडेट कॉर्नर” पर क्लिक करें, फिर “रिजल्ट्स” टैब चुनें।
उसके बाद “राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती 2024-25 का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ खुल जाएगी।
Ctrl + F (या मोबाइल में सर्च ऑप्शन) की मदद से अपना रोल नंबर खोजें।
अगर रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए चयनित हो गए हैं।

Rajasthan 4th Grade Result

Published on:

16 Jan 2026 10:27 am

Hindi News / Education News / Rajasthan 4th Grade Result: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, सेव कर लें

