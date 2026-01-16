Rajasthan 4th Grade Result: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, सेव कर लें

RSSB: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज ग्रेड-4 (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। 16 जनवरी को रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि परिणाम आज यानी 16 जनवरी को जारी होगा। बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि सभी शिफ्टों के लिए एक ही संयुक्त कटऑफ तय की जाएगी। यानी अलग-अलग शिफ्ट के लिए अलग कटऑफ नहीं होगी। चयन भी हर शिफ्ट से लगभग बराबर संख्या में किया जाएगा। वहीं, हर वर्ग की कटऑफ पदों के आरक्षण और वर्गीकरण के अनुसार ही तय की जाएगी।