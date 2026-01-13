Trending Diploma Courses: इन ट्रेड्स में डिप्लोमा करने से मिलेगी बढ़िया नौकरी और सैलरी, जान लें कोर्सों के नाम

Trending Diploma Courses(Image-Freepik)
Trending Diploma Courses: 10वीं या 12वीं के बाद करियर को लेकर सबसे ज्यादा उलझन होती है। कोई JEE-NEET की तैयारी में जुट जाता है, तो कोई सीधे ऐसे कोर्स की तलाश करता है, जिससे पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी मिल सके। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसी कड़ी में कई राज्य पॉलिटेक्निक एडमिशन 2026 का शेड्यूल जारी कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर को नौकरी जल्दी क्यों मिल जाती है? और कौन-से ट्रेड्स सबसे ज्यादा डिमांड में हैं?
कम्प्यूटर साइंस और आईटी में डिप्लोमा
टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसी के साथ आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत भी बढ़ रही है। इस डिप्लोमा में स्टूडेंट्स को डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, Python, Java जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। खास बात ये है कि आगे चलकर इसी ट्रेड से बीटेक में लैटरल एंट्री का रास्ता भी खुल जाता है।
इंजीनियरिंग डिप्लोमा (कोर ट्रेड्स)
मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा आज भी इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। कोर्स पूरा करने के बाद जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर या मेंटेनेंस टेक्नीशियन जैसी नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं।
डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा
आज मार्केटिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, गूगल—सब जगह एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इस कोर्स के बाद SEO एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर या कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम मिल सकता है।
होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगातार फैल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट इंडस्ट्री में स्किल्ड स्टाफ की हमेशा मांग रहती है। डिप्लोमा के बाद फ्रंट ऑफिस एग्जिक्यूटिव, शेफ या फूड एंड बेवरेज मैनेजर जैसी प्रोफाइल मिलती हैं।
ग्राफिक्स डिजाइन में डिप्लोमा
डिजिटल जमाने में हर कंपनी को डिजाइन चाहिए। पोस्टर, वेबसाइट, सोशल मीडिया हर जगह। इस डिप्लोमा के बाद ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर पर फ्रीलांस और फुल-टाइम दोनों तरह के मौके मिलते हैं।
पॉलिटेक्निक के बाद कितनी मिलती है सैलरी? वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद 3 लाख रुपये सालाना की नौकरी आसानी से मिल जाती है। अच्छी बात ये है कि डिप्लोमा होल्डर अपने अनुभव और स्किल के दम पर तेजी से ग्रोथ भी कर सकते हैं।
अगर आपका फोकस जल्दी नौकरी और प्रैक्टिकल स्किल पर है, तो पॉलिटेक्निक एक मजबूत विकल्प बन सकता है। सही ट्रेड चुन ली जाए, तो करियर की शुरुआत बिना ज्यादा इंतजार के हो सकती है।
