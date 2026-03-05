5 मार्च 2026,

गुरुवार

अलवर

कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू, 25 मार्च को आएगा परिणाम

कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। अलवर में परीक्षाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

अलवर

Rajendra Banjara

Mar 05, 2026

representative picture

कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। अलवर में परीक्षाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 19 मार्च तक संचालित की जाएंगी, जबकि परीक्षा परिणाम 25 मार्च को घोषित किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 9वीं की परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का होगा। परीक्षाओं का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग ने बताया कि होली पर्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को पहले ही अवकाश दिया गया था, ताकि वे त्योहार मनाने के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। शिक्षकों का कहना है कि इस बार विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ हल्का दबाव भी देखा जा रहा है। हालांकि नियमित अभ्यास और बेहतर समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है।

Published on:

05 Mar 2026 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू, 25 मार्च को आएगा परिणाम

