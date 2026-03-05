कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू, 25 मार्च को आएगा परिणाम

विभाग ने बताया कि होली पर्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को पहले ही अवकाश दिया गया था, ताकि वे त्योहार मनाने के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। शिक्षकों का कहना है कि इस बार विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ हल्का दबाव भी देखा जा रहा है। हालांकि नियमित अभ्यास और बेहतर समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है।