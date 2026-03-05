Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में आज रहेगा अवकाश, जानें क्या है वजह?

Public Holiday : राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में गुरुवार को भी सरकारी अवकाश रहेगा। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 5 मार्च को बाबा मोहनराम काली खोली मेले के अवसर पर जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बुधवार को एक दिन के लिए सभी सरकारी कार्यालय खुले रहे, लेकिन गुरुवार को मेले के कारण पुनः अवकाश रहेगा।