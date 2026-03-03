अलवर में धूलंडी का उत्साह चरम पर, रंग-गुलाल और डीजे की धुन पर झूमे लोग

अलवर में मंगलवार को धूलंडी का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस बार धूलंडी दो दिन तक मनाई जा रही है, जिसके चलते बाजारों, कॉलोनियों और मोहल्लों में सुबह से ही रंगों की बौछार देखने को मिली। लोगों ने एक-दूसरे को रंग-बिरंगा गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं, वहीं कई स्थानों पर डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर डांस किया।