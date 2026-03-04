4 मार्च 2026,

बुधवार

अलवर

दो दिन रंगों में डूबा अलवर: मंत्री संजय शर्मा ने समर्थकों संग खेली होली, डीजे पर जमकर थिरके

इस बार होली का उत्साह दो दिन तक देखने को मिला। अलवर में मंगलवार के बाद बुधवार को भी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में धुलंडी खेली गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Mar 04, 2026

इस बार होली का उत्साह दो दिन तक देखने को मिला। अलवर में मंगलवार के बाद बुधवार को भी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में धुलंडी खेली गई। कॉलोनियों और बाजारों में लोग रंग-गुलाल के साथ एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए।

शहर में वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने सभी को रंग लगाया और गुलाल उड़ाकर त्योहार की बधाई दी। मौके पर डीजे की धुन पर मंत्री सहित युवाओं ने जमकर डांस किया। माहौल पूरी तरह उत्साह और उमंग से भरा रहा।


बुधवार को भी कई स्थानों पर युवाओं की टोलियां रंग खेलती दिखाई दीं। जगह-जगह लोगों ने पारंपरिक अंदाज में एक-दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस बार दो दिन तक चली धुलंडी ने शहर में उत्सव का अलग ही रंग बिखेर दिया। प्रशासन की मुस्तैदी के बीच त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है।

04 Mar 2026 11:28 am

