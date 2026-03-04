दो दिन रंगों में डूबा अलवर: मंत्री संजय शर्मा ने समर्थकों संग खेली होली, डीजे पर जमकर थिरके



बुधवार को भी कई स्थानों पर युवाओं की टोलियां रंग खेलती दिखाई दीं। जगह-जगह लोगों ने पारंपरिक अंदाज में एक-दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस बार दो दिन तक चली धुलंडी ने शहर में उत्सव का अलग ही रंग बिखेर दिया। प्रशासन की मुस्तैदी के बीच त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है।