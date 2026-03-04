डॉक्टर नहीं मिलने पर अस्पताल में हंगामा; टेबल को पटका, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गाली-गलौज व धक्का मुक्की का आरोप 

पीएमओ ने बताया- मरीज को शाम 4 बजे अस्पताल लेकर आया गया। 20 मिनट बाद दो व्यक्ति नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। दोनों ने नर्सिंग और महिला स्टाफ के सामने गाली देते हुए अभ्रद भाषा का प्रयोग किया। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर सुनील बाजिया के साथ धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान डॉ. बाजिया ने दोनों को काफी समझाने की कोशिश की। मगर दोनों युवक नहीं माने। युवक ने धक्का देकर उन्हें इमरजेंसी के अंदर बंद कर दिया।