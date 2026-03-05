Alwar News: पति पर दूसरी शादी और दहेज़ प्रताड़ना के लगाए आरोप, मामला दर्ज

पीड़िता के अनुसार सास-ससुर और देवर का व्यवहार भी समय के साथ प्रताड़नापूर्ण हो गया। खाने-पीने पर पाबंदी, बीमारी में उपचार नहीं करवाना तथा व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसे न देना जैसी बातें रिपोर्ट में दर्ज हैं। उसने मजदूरी कर अपना खर्च चलाने की बात कही है। कुछ माह पूर्व बीमार होने पर वह ससुराल की अनुमति से अपने पीहर आ गई, जहां इलाज कराया। आरोप है कि पांच-छह माह से उसे लेने कोई नहीं आया। इस बीच ससुराल पक्ष द्वारा रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि दिसंबर माह में पति ने छुट्टी के दौरान दूसरी शादी की योजना बनाई और बाद में दूसरा विवाह कर लिया। विवाह में ससुराल पक्ष के कई लोग शामिल बताए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि इस संबंध में न तो उसे सूचना दी गई और न ही उसकी सहमति ली गई। इस सबंध में उसने पूर्व में एसपी और कलक्टर कार्यालय में भी शिकायत दे चुकी है।