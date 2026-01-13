NHAI Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका

NHAI Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए नई वैकेंसी सामने आई है। National Highways Authority of India (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह नियुक्ति टेक्निकल कैटेगरी के अंतर्गत की जाएगी और चयन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए NHAI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 फरवरी 2026 की शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।