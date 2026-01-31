शैक्षणिक भ्रमण से मिला ज्ञान और संस्कार

गदग जिले की एमकेबीएस हुलकोटि स्कूल के विद्यार्थियों ने हाल ही में एक शैक्षणिक पर्यटन टूर के तहत गदग शहर के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। इस शैक्षणिक यात्रा का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना और समाजिक-नैतिक मूल्यों को मजबूत करना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने भी इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की बात कही। स्कूल के शिक्षक एस.के. मठपति, शिक्षिका विजयलक्ष्मी हीरेकोप्पा एवं शिक्षिका अनुपमा बिबाल्ले साथ थीं।