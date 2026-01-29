कर्नाटक में राजस्थान की लोकआस्था का उत्सव: हुब्बल्ली में जाट समाज ने श्रद्धा से मनाया वीर तेजाजी जन्मोत्सव

वीर तेजाजी को नमन

श्रद्धा व आस्था के प्रतीक, सत्यवादी और गौ-रक्षक लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक में निवास कर रहे राजस्थान मूल के जाट समाज के लोगों ने दीप प्रज्ज्वलन, माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर वीर तेजाजी को नमन किया। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक राजस्थान एवं हुब्बल्ली में निवासरत जाट समाज की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस कार्यक्रम में समाजजनों ने वीर तेजाजी के जीवन, आदर्शों और बलिदान पर विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने वीर तेजाजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की जानकारी दी।