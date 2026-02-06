मां की पावन स्मृति को समर्पित संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण

छह फीट ऊंची एकल पत्थर की हनुमान प्रतिमा मंदिर की विशेष पहचान, हर मंगलवार विशेष अभिषेक

मां के प्रति श्रद्धा और भक्ति को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से शहर के वरिष्ठ व्यापारी हरीश महाजन ने अपनी माता स्व. नर्मदा महाजन की स्मृति में गदग रोड पर संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, जो आज श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सेवा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारण गांव के मूल निवासी महाजन का परिवार आजादी से पहले हुब्बल्ली आकर बस गया था। प्रारंभ में परिवार मिष्ठान व्यवसाय से जुड़ा रहा, जबकि वर्ष 1988 से हरीश महाजन ड्राई फ्रूट्स और किराना व्यापार से जुड़े हुए हैं।