शहीदों को श्रद्धांजलि, सैनिक परंपरा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सशक्त दिखी रेजिमेंटल एकता

बड़ा खाना और सांस्कृतिक कार्यक्रक्रों ने बढ़ाई शोभा

मुख्य कार्यक्रम रेजिमेंटल सेंटर के पीटी ग्राउंड में आयोजित पारंपरिक बड़ा खाना के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडेंट ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी तथा परिवार कल्याण संगठन की अध्यक्ष मृणालिनी मुखर्जी ने की। समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, नागरिक गणमान्य, पूर्व सैनिक, सैनिक परिवारों और नागरिक कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रस्तुत मार्शल आट्र्स प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को प्रभावित किया और सैनिक अनुशासन व युद्ध कौशल की झलक दिखाई। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम ने भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को मंच पर जीवंत किया। कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। सामूहिक भोजन और अनौपचारिक संवाद ने सैनिकों, परिवारों और पूर्व सैनिकों के बीच संबंधों को और मजबूत किया। मराठा दिवस के अवसर पर अग्निवीरों के लिए अभ्यास पहला कदम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।