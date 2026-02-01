मजेठिया फाउंडेशन की पहल, रोगी और परिजनों की मानसिक-भावनात्मक देखभाल पर जोर

डॉक्टरों, नर्सों और स्वयंसेवकों ने सीखी करुणा आधारित स्वास्थ्य सेवा की बारीकियां

कर्नाटक के हुब्बल्ली में मजेठिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित पॉलिएटिव केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीडि़त रोगियों की सेवा केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें प्रेम, करुणा, सहानुभूति और मानवीय संवेदनशीलता भी आवश्यक है।