मानव गरिमा पर अंतरराष्ट्रीय तिरुक्कुरल सम्मेलन में प्रो. लक्ष्मी अय्यर के शोधपत्र को वैश्विक सराहना

मानव मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक समरसता पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुआ प्रभावी विमर्श

मानव मूल्यों और गरिमा पर वैश्विक विमर्श को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित अंतरराष्ट्रीय तिरुक्कुरल सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें प्रोफेसर के. लक्ष्मी अय्यर द्वारा प्रस्तुत शोध-पत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों और शोधकर्ताओं की सराहना प्राप्त हुई। यह सम्मेलन इंटरनेशनल तिरुक्कुरल फाउंडेशन (आईटीएफ), मॉरीशस तथा ववुनिया विश्वविद्यालय, श्रीलंका के संयुक्त तत्वावधान में जाफना स्थित तमिल सांस्कृतिक केंद्र एवं ववुनिया विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने मानव मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं तथा समाज में नैतिकता की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन की वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रो. अय्यर के शोध-पत्र तिरुवल्लुवर तथा संत कवि वेमना और कबीर के साहित्य में मानवीय मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुति के लिए चयनित किया गया, जिसमें भारतीय संत साहित्य और तिरुक्कुरल के माध्यम से मानव जीवन में नैतिकता, समानता और सामाजिक समरसता के संदेश का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसे वर्तमान वैश्विक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक माना गया।