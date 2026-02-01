हिंदू सम्मेलन के तहत निकाली बाइक रैली

विभिन्न मार्गों से गुजरी

कर्नाटक के हुब्बल्ली में हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा शहर के दोनों भागों में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन कार्यक्रमों के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मुरुसाविरामठ परिसर से समिति के ऑनरेरी प्रेसिडेंट वि_ल लदवा, प्रेसिडेंट भास्कर जितुरी, वाइस प्रेसिडेंट रमेश दिवते तथा बसवराज कुंदगोल ने संयुक्त रूप से किया। रैली मठ परिसर से शुरू होकर शहर की प्रमुख सड़कों और बाजार क्षेत्रों से गुजरते हुए शेट्टर ओनी पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में युवाओं और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखा गया। रैली का मार्ग मुरसाविरा मठ, अंचटेगेरी ओनी, जनता बाजार, दाजीबानपेट, दुर्गादेवी मंदिर, हरपनहल्ली ओनी, महावीर गली, कमरीपेट, तुमकुर ओनी, पीबी रोड, दिवते ओनी, डाकप्पा सर्कल, अरलिकट्टी ओनी, कंचगार ा गली, बाबासन गली, पेंडार गली, तुलजाभवानी सर्कल, मेडर ओनी, शिवाजी चौक, ब्रॉडवे, दुर्गगबैल सर्कल, किला फस्र्ट क्रास, थर्ड क्रास, सीबीटी, मराठा गली, कोप्पिकर रोड, शक्ति रोड, स्टेशन रोड, आजाद रोड, बकाले गली गणपति मंदिर, गणेशपेट होकर गुजरी।