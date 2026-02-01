विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन

कलात्मक कृतियों ने ध्यान आकर्षित किया

पोदार इंटरनेशनल स्कूल हुब्बल्ली के तत्वावधान में कला भविष्य को आकार देती है विषय पर आधारित वार्षिक कला प्रदर्शनी-2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एम. जे. बंगलेवाले ने किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य शीतल कमत, शिक्षकगण, विद्यार्थी तथा अभिभावक उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स, मूर्तियां, मॉडल्स और अन्य कलात्मक कृतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अभिभावकों ने बच्चों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की सराहना करते हुए विद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी ने यह दर्शाया कि कक्षा में सीखी जाने वाली कला किस प्रकार भविष्य में डिजाइन, आर्किटेक्चर, फैशन, कहानी कहने और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सोच और करियर को दिशा दे सकती है। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि कला बच्चों को भविष्य के डिजाइनर, विचारक और समस्या-समाधानकर्ता बनने में मदद करती है।